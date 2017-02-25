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  25 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент США начал осуществлять план сокращения госрегулирования

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении государственного регулирования, сообщает Би-би-си.

Согласно указу, каждое федеральное ведомство должно будет создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами сокращения госрегулирования.

Рабочие группы должны будут выяснить, какие элементы госрегулирования можно упростить, а от каких - отказаться. Это решение - часть проводимой Трампом реформы, направленной на упрощение государственного регулирования и его сокращение.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что чрезмерное регулирование со стороны государства уничтожает рабочие места и вытесняет компании из страны". Он обещал решить эту проблему "очень быстро".

В конце января Трамп подписал указ, призванный существенно сократить федеральные законодательные ограничения: при введении каждого нового правила федеральные ведомства должны отменить два уже существующих.

А в начале февраля президент США подписал еще один указ, в рамках которого американский минфин должен пересмотреть принятый в 2010 году закон Додда-Франка об усилении мер регулирования финансового рынка страны.

Трамп ранее заявлял, что намерен сократить госрегулирование в сфере бизнеса на 75% процентов, чтобы максимально упростить открытие новых бизнес-проектов и их развитие в США.

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