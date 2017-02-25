Президент США начал осуществлять план сокращения госрегулирования

- Азия и мир, политика
- 13:15, 25 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении государственного регулирования, сообщает Би-би-си.
Согласно указу, каждое федеральное ведомство должно будет создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами сокращения госрегулирования.
Рабочие группы должны будут выяснить, какие элементы госрегулирования можно упростить, а от каких - отказаться. Это решение - часть проводимой Трампом реформы, направленной на упрощение государственного регулирования и его сокращение.
Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что чрезмерное регулирование со стороны государства уничтожает рабочие места и вытесняет компании из страны". Он обещал решить эту проблему "очень быстро".
В конце января Трамп подписал указ, призванный существенно сократить федеральные законодательные ограничения: при введении каждого нового правила федеральные ведомства должны отменить два уже существующих.
А в начале февраля президент США подписал еще один указ, в рамках которого американский минфин должен пересмотреть принятый в 2010 году закон Додда-Франка об усилении мер регулирования финансового рынка страны.
Трамп ранее заявлял, что намерен сократить госрегулирование в сфере бизнеса на 75% процентов, чтобы максимально упростить открытие новых бизнес-проектов и их развитие в США.