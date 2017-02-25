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  25 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Бангладеш тысячи мусульман потребовали убрать от Верховного суда статую греческой богини Фемиды (фото)

CA-NEWS (CA) - Тысячи людей вышли в пятницу на улицы столицы Бангладеш города Дакка с требованием убрать с площади перед зданием Верховного суда страны установленную там несколько месяцев назад статую Фемиды, сообщает Би-би-си.

В протестном марше приняли участие преимущественно сторонники консервативного мусульманского движения «Хефазат-и-Ислам». Акция началась после традиционной пятничной молитвы в одной из мечетей города.

Лидеры движения пригрозили, что в случае отказа властей немедленно выполнить их требования и убрать статую богини правосудия подобные протесты уже не ограничатся одной Даккой и станут общенациональными.

Протесты связаны с тем, что наиболее консервативные мусульмане считают установку статуй идолопоклонством. Протестующие отмечают, что 92% населения страны исповедует ислам и не потерпит такого пренебрежения к своей религии со стороны властей.

В то же время значительная часть проживающих в стране мусульман настроена не так решительно и не видит большой проблемы в появлении статуи перед зданием Верховного суда. Власти Бангладеш ситуацию пока не комментировали.

Статую древнегреческой богини Фемиды, считающейся покровительницей правосудия, воздвигли перед Верховным судом Бангладеш в декабре прошлого года. От греческого прообраза она отличается тем, что вместо туники одета в сари - традиционную индийскую одежду.

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Комментарии (1)
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Qamannielli
13:40, 25 февраля 2017
маразм
кто есть кто
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