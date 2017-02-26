Таджикистан испытывает притяжение со стороны ЕАЭС, - EurasiaNet

CA-NEWS (TJ) - В рамках сюжета, достойного раздела «Курьезы», живущая в России таджикская семья назвала своего новорожденного ребенка Шойгу в честь министра обороны РФ Сергея Шойгу. А двоюродному брату новорожденного, которого раньше звали Расул и который также воспитывается этой семьей, дали новое имя – Путин. Мать сказала репортерам, что поступила так, чтобы почтить своих кумиров, говорится в статье EurasiaNet.org под названием «Таджикистан испытывает притяжение со стороны Евразийского союза».

Похоже, это послужило хорошим предзнаменованием. Развитие событий в последнее время указывает на то, что часто непростые отношения между Россией и Таджикистаном переживают подъем. В частности, активизировались разговоры о том, что Душанбе может согласиться вступить в возглавляемый Москвой и переживающий непростые времена Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, недавно сообщил, что российский лидер намерен в скором времени совершить турне по Центральной Азии, включая Таджикистан и соседний Кыргызстан. Конкретное время турне пока обсуждается.

Между тем заместитель премьер-министра РФ Игорь Шувалов заложил основу для приезда Путина в рамках своей поездки в Таджикистан 27 января. Формально Шувалов отправился в Душанбе, чтобы принять участие в 14-й сессии таджикско-российской межгосударственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Как отмечалось в сухих пресс-релизах, повестка дня сессии включала сферы торговли, инвестиций, энергетики, образования, науки и миграции.

В действительности основной целью сессии было разрешение конфликта в авиационной сфере, длившегося с конца прошлого года, и создававшего, по словам таджикского лидера Эмомали Рахмона, проблемы для пассажиров, по большей части таджикских трудовых мигрантов.

«Это создает трудности для граждан и бросает тень на состояние стратегического партнерства между двумя странами», – сказал Рахмон на встрече с Шуваловым.

В результате переговоров удалось добиться положительного результата. Таджикская авиакомпания «Сомони Эйр» получила возможность возобновить рейсы в четыре российских города – Красноярск, Краснодар, Оренбург и Уфу. А таджикская сторона открыла аэропорт Душанбе для рейсов из аэропорта «Жуковский» в Московской области.

Во время визита в Душанбе Шувалов также принял участие в церемонии открытия представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) – поддерживаемой Кремлем компании, продвигающей интересы российских экспортеров за рубежом.

Представители РЭЦ назвали Таджикистан «ключевым» направлением для российских товаров и услуг на постсоветском пространстве. «В нашем портфеле 20 российско-таджикских проектов на сумму более $33 млн. и столько же проектов находится в проработке», – сказал глава группы РЭЦ Петр Фрадков.

Перспективы сотрудничества в сфере бизнеса разжигают аппетит в Душанбе, но больше Таджикистан беспокоит судьба сотен тысяч своих граждан, работающих в России.

По данным Главного управления по вопросам миграции при МВД РФ, по состоянию на конец 2016 года в России находились свыше 900 тыс. таджикских граждан. А если принять во внимание число людей, работающих без необходимых документов, то реальная цифра будет еще больше. Таджики являются второй по численности группой трудовых мигрантов из Центральной Азии после граждан более густонаселенного Узбекистана, вливающего в российскую экономику 2 млн. работников. По некоторым подсчетам, таджикские мигранты посылают домой порядка $4 млрд. в год, что эквивалентно примерно половине ВВП Таджикистана.

В последние годы этот жизненно важный для республики поток средств столкнулся с двумя препятствиями.

Первым стало падение цен на нефть, подорвавшее российскую экономику, что, в свою очередь, привело к сокращению рабочих мест для таджикских трудовых мигрантов. Но Кремль мало что может изменить в этой ситуации.

Вторым препятствием являются введенные Россией бюрократические препоны для мигрантов, которые Кремль, при желании, может легко отменить.

Рахмон заявил на прошлой неделе, что страны планируют подписать соглашение о защите социальных и юридических прав таджикских трудовых мигрантов в России. Одним из документов, подписанных на вышеупомянутой сессии межгосударственной комиссии, был договор о создании «специализированных адаптационных центров» для приезжающих из Таджикистана.

По сообщению российского новостного сайта L!FE, в соответствии с одним из обсуждающихся соглашений, в случае разрыва российским работодателем трудового договора с гражданином Таджикистана, последний обязан будет в течение 15 суток покинуть территорию РФ. Душанбе, по сообщениям, надеется убедить Москву позволить своим гражданам оставаться в таких случаях в России, чтобы искать другую работу.

По словам несогласных с позицией Душанбе, если гражданам Таджикистана позволить оставаться в РФ на неограниченный срок, то Россию наводнят массы таджикских нелегалов. Но Гавхар Джураева, занимающаяся защитой прав мигрантов, утверждает, что Таджикистан лишь добивается обеспечения базовых прав рабочих.

«Нельзя превращать трудового мигранта в раба, – сказала она изданию L!FE. – Если требования Таджикистана будут выполнены, это лишь защитит мигрантов от нечистоплотных работодателей».

Рахмон также добивается помощи России в образовательной сфере, в частности, увеличения квоты для молодых граждан Таджикистана, желающих учиться в российских вузах.

Но главным висящим в воздухе вопросом является прохладное пока отношение Таджикистана к возможности вступления в ЕАЭС. Сейчас в данном торговом блоке состоят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Как ни крути, ЕАЭС пока не может похвастаться особыми успехами. Тем не менее, по данным опроса, проведенного Евразийским банком развития, большинство граждан Таджикистана поддерживают вступление в этот блок. По опубликованным банком данным, в октябре 2016 года за членство в блоке высказались 68% опрошенных, по сравнению с 72% в 2015 году.

Приезд Путина в Душанбе позже в этом году может закончиться подписанием каких-нибудь мелких договоров в сфере торговли и культуры. Но возможно, что в результате визита Москве удастся закрепить еще одно государство в сфере своего экономического и политического влияния.

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