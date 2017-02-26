РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Диета, имитирующая голодание, помогает в борьбе с диабетом, - ученые

CA-NEWS (CA) - Диета, имитирующая голодание, способствует восстановлению клеток поджелудочной железы, сообщает Би-би-си со ссылкой на ученых из Университета Южной Калифорнии.

Низкокалорийная диета, состоящая из низкоуглеводных и низкобелковых продуктов с высоким содержанием жиров, "перезагружает" организм и активирует в клетках поджелудочной железы механизм регенерации. По мнению медиков, открытие может помочь в борьбе с диабетом.

Исследование опубликованное в журнале Cell, основано на экспериментах над мышами. Подопытных морили голодом в течение некоторого времени, а затем возвращали к нормальной диете.

Диету испытывали и на людях - в течение пяти дней подопытные ели только низкоуглеводные и низкобелковые продукты с высоким содержанием жиров, а затем в течение 25 дней им позволяли есть все, что угодно. По замыслу ученых, такой режим должен имитировать периоды голодания.

Как заметили ученые, в период голодания в клетках поджелудочной железы у мышей активизировался особый механизм регенерации. Схожий процесс происходит в стволовых клетках, и медики уже достаточно давно объясняют его существование способностью человеческих органов частично восстанавливаться.

Однако до сих пор не было известно, каким образом можно задействовать этот механизм, и никому не приходило в голову связывать его активизацию с голоданием.

"Мы пришли к выводу, что если довести мышей до состояния крайнего стресса путем голодания, а затем, покормив, вернуть обратно в нормальное состояние, в клетках поджелудочной железы начинает действовать некий механизм по перепрограммированию клеток, который восстанавливает не функционирующие части органов", - комментирует исследование один из его авторов, доктор Вальтер Лонго.

"В научном отношении открытие очень важно: мы доказали, что перепрограммировать клетки можно с помощью диеты, не прибегая к модификации генов", - добавляет Лонго.

В медицинской сфере находка может помочь прежде всего в борьбе с диабетом - у подопытных мышей резко выравнивался уровень сахара в крови. Потенциально такая диета может восстановить производство инсулина в организме человека, устранив причину болезни.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Шаяхметов Искендер
главный врач Городской станции скорой медицинской помощи
Саркулов Ыманалы Кадырбаевич
заместитель начальника Главного управления патрульной милиции МВД КР
Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×