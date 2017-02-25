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  25 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В рамках программы МВФ валютные резервы Монголии будут увеличены до $4 млрд

CA-NEWS (MNG) - Центробанк Монголии в сотрудничестве с правительством работает над разработкой и реализацией расширенной финансовой программы в соответствии с договоренностями с МВФ, сообщает Монцамэ.

В рамках реализации программы МВФ Монголия получит в общей сложности $5,5 млрд. на льготных условиях от международных финансовых организаций и стран доноров для стабилизации платежного баланса и дефицита бюджета.

Реализация этой программы позволит улучшить платежный баланс, увеличить валютные резервы, сократить дефицит бюджета, повысить эффективность экономического роста и финансового посредничества, более того, появится устойчивая основа для стабильного экономического роста. В частности, специалисты планируют в среднесрочном периоде увеличить рост экономики до 8% и сократить уровень инфляции на 6-7%. Они также считают, что сальдо платежного баланса станет положительным в ближайшие годы, а валютные резервы страны увеличатся до $4 млрд.

Таким образом, в результате реализации расширенной программы финансирования будет улучшена финансово-экономическая ситуация в Монголии, восстановится доверие иностранных инвесторов, появятся благоприятные условия для повышения кредитного рейтинга и стабильного роста экономики страны.

Ранее, Монголия заключила соглашение с МВФ и другими кредиторами о предоставлении ей пакета финансовой помощи в размере $5,5 млрд.

Помимо этого Народный банк Китая готов расширить возможности заимствования Монголией новых средств в объеме $2,19 млрд, а МВФ предложит стране займы на срок до трех лет в объеме $440 млн.

Пакет финансовой стабилизации, который согласились предоставить стране Всемирный банк, Азиатский банк развития и двусторонние партнеры, в том числе Япония и Южная Корея, предоставит Улан-Батору около $3 млрд на обслуживание суверенного долга.

Экономика Монголии быстро росла в 2011-2013 годы благодаря притоку иностранных инвесторов, вкладывавших огромные средства в разработку минеральных ресурсов, передает.

Однако в 2016 году в стране разразился экономический кризис в связи с ростом дефицита бюджета и падением экспортных доходов. Монголии угрожал дефолт в связи с ее неспособностью выплатить в марте $580 млн в счет погашения суверенного долга.

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