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  25 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Посол Кыргызстана награждена орденом дружбы общества «монгол-кыргызской дружбы»

CA-NEWS (MNG) - Посол Республики Кыргызстана в Монголии по совместительству Бактыгулова Канайым, находящаяся с рабочим визитом в Улан-Баторе провела ряд деловых встреч с высшим руководством Монголии, сообщает Монцамэ.

На встречах с спикером ВГХ М.Энхболдом, премьер-министром Жаргалтулаг Эрдэнэбатом и министром иностранных дел Цэндийн Мунх-Оргилом обсуждены вопросы развития и углубления двухсторонних отношений. Стороны также обменялись мнениями о перспективах дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества во многих сферах деятельности между двумя странами.

Вечером, 22 февраля посол Кыргызстана приняла в гостинице «Шангри-Ла» представителей друзей Кыргызстана в Монголии.

В ходе беседы посол отметила: «Во внешних отношениях Кыргызстана Монголия занимает одну из важных позиций и руководство нашей страны уделяет большое внимание и придает большое значение отношениям между двумя странами. В частности, сложились хорошие отношения между главами государств, а также на парламентском и правительственном уровнях. Кроме того, исторически сложились дружественные отношения между народами Кыргызстана и Монголии».

По словам посла, до сих пор отношения народов Монголии и Кыргызстана имеет душевный, теплый и дружественный характер. На данной встрече президент общества монгол-кыргызской дружбы Я.Даваасамбуу вручил послу орден дружбы Общества монгол-кыргызской дружбы.

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