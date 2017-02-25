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  25 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Дрон снял попытку нападения большой белой акулы на серфера у берегов Австралии (видео)

CA-NEWS (CA) - В YouTube появилось видео с беспилотника, как большая белая акула едва не напала на серфера у берегов Австралии, сообщает британское издание Daily Mail,

Инцидент, как пишет The Daily Mail, произошел недалеко от города Баллина. Запись сделал беспилотник правительства штата Южный Уэльс, отслеживающий перемещения белых акул.

Беспилотник снял кадры, как акула проплыла на расстоянии меньше метра от серфингиста.

Кажется, что изначально акула преследовала другого серфингиста, который на видео ловит волну, а потом обратила внимание на мужчину, плавающего рядом. Вероятно, акула заметила ничего не подозревавшего мужчину и направилась по направлению к нему. Однако в последний момент она передумала нападать и поплыла в другую сторону.

Издание отмечает, что в этом районе с 2014 года произошло как минимум 11 нападений акул на людей, два из которых закончились трагически.

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