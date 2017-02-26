Генштаб Турции заявил о достижении армией своих целей в Сирии

- Глава Генерального штаба Турции Хулуси Акар заявил, что задачи, поставленные перед армией в ходе операции «Щит Евфрата», выполнены после взятия сирийского города Эль-Баба (на карте), сообщает агентство Reuters.

«В дальнейшем мы будем оказывать поддержку с целью нормализации жизни в северных районах, чтобы местные жители смогли вернуться в свои дома»,​ - отметил он, выступая перед военнослужащими в приграничных Сирии провинциях Турции.

Акар также подчеркнул, что операция проводилась очень осторожно из-за особенностей сирийского конфликта, где большое влияние на ситуацию оказывали атаки смертников, а также действия снайперов.

Накануне поддерживаемые турецкой армией отряды сирийской оппозиции сообщили о том, что заняли центр Эль-Баба и начали зачистку города, считавшегося оплотом террористической группировки «Исламского государства» на севере провинции Алеппо. 24 февраля руководство турецкой армии сообщило о том, что город полностью находится под контролем антитеррористической коалиции.

Напомним, с августа турецкие военные проводят в Сирии операцию «Щит Евфрата» против террористической группировки «Исламское государство».