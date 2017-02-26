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  26 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Экс-глава МВФ получил 4,5 года тюрьмы за мошенничество на сумму 15 млн евро

CA-NEWS (CA) - Национальная судебная коллегия Испании вынесла приговор по делу экс-главы Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато, который обвинялся в мошенничестве и отмывании денег, сообщает издание El Paìs.

Рато и несколько бывших руководителей Caja Madrid и Bankia были признаны виновными в мошенничестве с так называемыми черными кредитными картами. Утверждается, что в 1999–2012 годах они переводили средства банка на карты, которые не проходили по внутренней документации и не были известны налоговому ведомству.

В общей сложности участники мошеннической схемы потратили на личные нужды около 15 млн. евро. Они обедали в дорогих ресторанах, приобретали дизайнерскую одежду и фешенебельные туры за рубеж.

По версии обвинения, генеральный директор банка и члены совета директоров получили на руки не только зарплатную карту, но и карту для личных расходов «за преданность организации». Держатели карт не были обязаны отчитываться, на что тратили эти деньги. Помимо этого, после увольнения из организации «черная карта» оставалась активна еще несколько месяцев.
Суд постановил, что у банка не было достаточно оснований для финансирования личных нужд топ-менеджмента.
Рато был министром экономики Испании в 1996–2004 годах, откуда перешел на работу в Международный валютный фонд, который возглавлял до 2007 года.

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Комментарии (3)
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tusha
14:59, 26 февраля 2017
браво! это - называется правильное правосудие, без двойных стандартов, не смотрят на чины и регалии. нам до этого даааааааааааааааааааааааааааалеко!
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kumaiyk
14:27, 26 февраля 2017
Испания полноценное Государство! У них госюорганы работают как часы! У нас то недогосударство. Урмат Аманбаева присвоила 15 млн сом денег предназначенных для больных туберкулезом. Но заплатила штраф 3млн сом и СВОБОДА! 12млн чистымив кармане. В Кыргызстане еще далеко до уровня Испании.
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vinn-depp
14:23, 26 февраля 2017
Вот вам пример а Текебаев кто он такой?
кто есть кто
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главный врач Городской станции скорой медицинской помощи
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