Экс-глава МВФ получил 4,5 года тюрьмы за мошенничество на сумму 15 млн евро

CA-NEWS (CA) - Национальная судебная коллегия Испании вынесла приговор по делу экс-главы Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато, который обвинялся в мошенничестве и отмывании денег, сообщает издание El Paìs.

Рато и несколько бывших руководителей Caja Madrid и Bankia были признаны виновными в мошенничестве с так называемыми черными кредитными картами. Утверждается, что в 1999–2012 годах они переводили средства банка на карты, которые не проходили по внутренней документации и не были известны налоговому ведомству.

В общей сложности участники мошеннической схемы потратили на личные нужды около 15 млн. евро. Они обедали в дорогих ресторанах, приобретали дизайнерскую одежду и фешенебельные туры за рубеж.

По версии обвинения, генеральный директор банка и члены совета директоров получили на руки не только зарплатную карту, но и карту для личных расходов «за преданность организации». Держатели карт не были обязаны отчитываться, на что тратили эти деньги. Помимо этого, после увольнения из организации «черная карта» оставалась активна еще несколько месяцев.

Суд постановил, что у банка не было достаточно оснований для финансирования личных нужд топ-менеджмента.

Рато был министром экономики Испании в 1996–2004 годах, откуда перешел на работу в Международный валютный фонд, который возглавлял до 2007 года.