В Узбекистане проводится профилактика бешенства у людей и животных

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане проводится месячник по борьбе с бешенством, в рамках которого реализуется комплекс мероприятий по предупреждению этого тяжелого заболевания, сообщает «Sputnik Узбекистан».

В частности, в них задействованы соответствующие службы МВД, Минздрава, ветеринарии, органы государственной власти на местах и управления благоустройства. Так, в рамках месячника проводятся специальные тактические учения по профилактике бешенства, усилен отлов бездомных животных, ведется санитарно-просветительская и разъяснительная работа среди населения. По данным МЧС Узбекистана, за февраль 2017 года, на который пришелся месячник, против бешенства привито почти 67,5 тысячи собак, 145 граждан, нарушивших содержание своих четвероногих друзей на дому, оштрафованы на свыше чем 7,1 миллиона сумов.

Кроме того, был осуществлен обход более чем 265 тысяч домов, организованы обучающие семинары в учебных заведениях, организациях и ведомствах, соответствующая информация и передачи транслировались по местным теле- и радиоканалам. Также сведения о профилактике бешенства распространялись в виде памяток и буклетов.

По оценкам специалистов, наиболее частыми причинами заражения вирусом бешенства людей и животных в стране являются нарушение правил содержания домашних питомцев, в частности, кошек и собак. Причем, отмечают эксперты, в этом виноваты органы самоуправления и участковые инспектора профилактики МВД, которые не торопятся применять к нарушителям административные меры наказания.

Среди причин также указываются небрежное отношение к беспризорным животным, и чаще всего со стороны детей, несвоевременное обращение в медучреждения за помощью, плохая организация деятельности собаколовных бригад и ряд других.

Специалисты напоминают, что лекарственных и иных средств для лечения бешенства до сих пор не найдено. Единственный способ предотвращения этой болезни — своевременная вакцинация. Поэтому, если не обратиться вовремя за антирабической помощью и не пройти вакцинацию, то зараженный вирусом человек обязательно погибает.