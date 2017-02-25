Женщины Туркменистана на 8 марта получат от президента по $11

CA-NEWS (CA) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился выделить женщинам страны денежный подарок в честь Международного женского дня 8 марта, сообщает пресс-служба главы государства.

«В ходе совещания президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ о присвоении почетного звания Туркменистана «Эне Мяхри» (Материнская нежность) и Распоряжение о вручении в торжественной обстановке от имени президента денежных подарков женщинам в честь Международного женского дня», - говорится в сообщении.

Каждая работающая женщина получит по 40 манат (почти $11). Также денежные подарки к 8 марта выдадут женщинам, получающим пенсию и государственные пособия, обучающимся в аспирантуре, докторантуре, клинической ординатуре, слушательницам академии госслужбы, студенткам, школьницам и воспитанницам детских садов.

Ранее, президент Туркменистана рассказал, что готовит несколько песен в качестве подарка на 8 марта женщинам страны.