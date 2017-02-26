РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Китай отправил корабли для помощи Узбекистану (фото)

CA-NEWS (UZ) - Первая партия кораблей для помощи Китая Узбекистану 24 февраля в 5 часов утра отправилась из Чунцина по международному железнодорожному маршруту «Юйсиньоу» (Чунцин-Синьцзян-Европа), что стало первой перевозкой такого типа продукции по этой железной дороге, сообщает газета «Жэньминь жибао».

По имеющейся информации, помощь Китая Узбекистану является одним из основных проектов помощи Китая этой стране в национальной стратегии «Один пояс, один путь», главным образом корабли предназначены для очистки водоподводящих каналов для орошения, в целом Узбекистану будет предоставлено 20 судов, транспортироваться они будут пятью партиями, в первой партии было отправлено три корабля, говорится в сообщении.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Шаяхметов Искендер
главный врач Городской станции скорой медицинской помощи
Саркулов Ыманалы Кадырбаевич
заместитель начальника Главного управления патрульной милиции МВД КР
Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×