Китай отправил корабли для помощи Узбекистану (фото)
- Узбекистан, экономика
- 16:32, 26 февраля 2017
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CA-NEWS (UZ) - Первая партия кораблей для помощи Китая Узбекистану 24 февраля в 5 часов утра отправилась из Чунцина по международному железнодорожному маршруту «Юйсиньоу» (Чунцин-Синьцзян-Европа), что стало первой перевозкой такого типа продукции по этой железной дороге, сообщает газета «Жэньминь жибао».
По имеющейся информации, помощь Китая Узбекистану является одним из основных проектов помощи Китая этой стране в национальной стратегии «Один пояс, один путь», главным образом корабли предназначены для очистки водоподводящих каналов для орошения, в целом Узбекистану будет предоставлено 20 судов, транспортироваться они будут пятью партиями, в первой партии было отправлено три корабля, говорится в сообщении.
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