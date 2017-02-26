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  26 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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1,8 млрд людей во всем мире пользуются питьевой воды, загрязненными фекалиями, - ВОЗ
CA-NEWS (CA) - Миллионы людей во всем мире испытывают нехватку чистой воды. Примерно 1,8 млрд. людей во всем мире пользуются источниками питьевой воды, загрязненными фекалиями. Об этом с тревогой сообщают из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Качество воды имеют принципиальное значение для развития и благополучия человека», - цитирует сообщение Центр новостей ООН.

Ее эксперты призывают обеспечить доступ к безопасному водоснабжению, предупреждая, что если не будут предприняты срочные меры, то миллиарды людей будут и дальше заражаться смертельными заболеваниями, связанными с антисанитарией и отсутствием доступа к воде.

Наиболее тревожная ситуация складывает в быстро растущих городах стран Африки и Азии, где большая часть населения не имеет возможности пользоваться канализацией и другими элементарными санитарными услугами.

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