Иран намерен за 3 года купить у Казахстана 950 тонн уранового концентрата

CA-NEWS (KZ) - Глава Иранской организации по атомной энергетике Али Акбар Салехи заявил, что Иран планирует купить у Казахстана 950 тонн уранового концентрата или так называемого "желтого кейка", передает ТАСС.

По его словам, для подписания соглашения по этим поставкам в секретариат комиссии по наблюдению за реализацией Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, соглашение по иранской ядерной программе) направлена соответствующая просьба.

"Положительный ответ на нее в письменной форме получен от пяти членов "шестерки" (в состав которой входят пять постоянных членов СБ ООН и Германия - прим.). Однако Великобритания в последний момент изменила свою точку зрения, принимая во внимание результаты выборов в США и ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке. Теперь мы ожидаем, когда эта страна представит свое окончательное решение по данному вопросу", - информировал Салехи.

"Предусматривается, что соглашение с Казахстаном будет реализовано в течение трех лет, - продолжил он. - В течение первых двух лет Иран планирует получить из Казахстана 650 тонн "желтого кейка" двумя партиями. Еще 300 тонн поступят в Исламскую Республику в течение третьего года. Иран переработает урановый концентрат в газ UF6 (гексафторид урана) и намерен продать его обратно в Казахстан, получив плату за переработку", - сказал глава ОАЭИ.

Соглашение по иранской ядерной программе, достигнутое 14 июля 2015 года, не запрещает Ирану осуществлять переработку уранового концентрата и производить низкообогащенный (со степенью обогащения не более 3,67%) уран. Однако его запасы в стране не должны превышать 300 кг - излишки Исламская Республика обязана отправлять на экспорт.

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http://tass.ru/ekonomika/4050729