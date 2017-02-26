В Москве тысячи человек вышли на марш памяти российского оппозиционного политика Бориса Немцова (видео)

CA-NEWS (CA) - Марш памяти российского оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года, стал самой крупной протестной акцией за год. Как сообщает РБК, кроме традиционных лозунгов, участники марша потребовали вывести российские войска из Сирии и освободить украинских политзаключенных.

Сбор участников акции памяти убитого в феврале 2015 года политика Бориса Немцова был запланирован на 13:00 (по местному времени) воскресенья. Но участники шествия стали подтягиваться к Пушкинской площади и Страстному бульвару за час до этого. Для прохода к месту старта колонн полиция еще утром установила 27 рамок-металлодетекторов, из них четыре — для прохода людей с флагами.

Проход к месту начала акции прошел почти без конфликтов, если не считать нескольких споров полицейских с участниками шествия, которые хотели пронести с собой украинские флаги.

Участники акции принесли российские триколоры, флаги движения «Солидарность», партий ПАРНАС и «Партии Роста» и таблички с цитатами Немцова. В середине расположившейся на Страстном бульваре колонны активисты во главе с адвокатами Николаем Полозовым и Марком Фейгиным, которые защищали помилованную в итоге Надежду Савченко, развернули транспарант «Прекратите репрессии в Крыму! Свободу украинским политзаключенным!». Некоторые из участников митинга пришли с плакатами против российской операции в Сирии (с лозунгом «Россия — второй Афган»), но большинство плакатов были посвящены традиционным оппозиционным темам (лозунги — «Россия без Путина» и «Свободу политзаключенным»).

Возглавили шествие оппозиционные политики Михаил Касьянов, Геннадий Гудков, Эмилия Слабунова, Сергей Митрохин и Григорий Явлинский. Алексей Навальный встал в колонне вместе со сторонниками своей «Партии Роста».

Организаторы раздавали всем желающим российские трехцветные флаги и значки с надписью «Немцов мост». При этом ответить на вопрос о том, сколько именно денег было потрачено на агитматериалы для марша, они не смогли. «Не мы считаем, оргкомитет считает», — заявила одна из организаторов корреспонденту РБК.

Одна из целей марша, как рассказал РБК член его оргкомитета Илья Яшин, — добиться более серьезного расследования по делу об убийстве Немцова. По делу, уверен Яшин, должны быть допрошены замкомандира батальона внутренних войск России «Север» Руслан Геремеев, командир того же батальона Алибек Делимханов и его брат, депутат Госдумы и «правая рука» чеченского лидера Адам Делимханов. «Рамзан Кадыров должен быть также допрошен, — заявил Яшин. — Нужно проверить его связи в Кремле: в частности, должны быть допрошены глава Росгвардии Золотов и Владислав Сурков [ранее занимал должность первого замруководителя президентской администрации, курирующего внутреннюю политику, сейчас Сурков курирует управление президента по СНГ], а может, и более высокопоставленные российские политики».

Планировалось, что марш начнется в 14:00, но в 14:15 колонна все еще не двигалась с места. «У нас полиция забрала транспарант «Путин — это война», — пояснил РБК один из организаторов. — Пока не отдадут, не пойдем». В ответ толпа начала скандировать «Путин — это война» и «Россия без Путина», но скандирование вскоре прекратилось: неизвестный сзади облил зеленкой Касьянова, стоявшего во главе колонны. Полицейские задержали неизвестного, и шествие стартовало.

Толпа прошла единой колонной (в прошлом году колонн в начале марша было две) по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам. Дважды колонна останавливалась, скандируя «Вор не должен сидеть в Кремле, вор должен сидеть в тюрьме» и «Путин в Кремле — Россия в петле».

Марш завершился в районе 15.40 на Тургеневской площади. После этого организаторы акции и некоторые из ее участников отправились на Москворецкий мост, к месту убийства Немцова, чтобы возложить цветы к импровизированному мемориалу. «Таблички даже именной нет», — посетовал Яшин.

Всего через рамки прошло 15,2 тысячи человек, привело данные подсчитывающее численность оппозиционных митингов движение «Белый счетчик». Данные московского ГУМВД были, как обычно, другими: в полиции сообщили, что в марше участвовали всего пять тысяч человек.

Годом ранее акция памяти Немцова, по данным «Белого счетчика», собрала 24 тысячи человек, ГУ МВД тогда отрапортовало о 7,5 тысячи участников.