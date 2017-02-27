Глава МИД Узбекистан принял заместителя помощника Госсекретаря США
- Узбекистан, политика
- 7:57, 27 февраля 2017
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CA-NEWS (UZ) - В конце прошлой недели, 25 февраля, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в Ташкенте провел переговоры с заместителем помощника по делам Южной и Центральной Азии Государственного секретаря США Даниелем Розенблюмом.
Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, в ходе переговоров стороны обменялись мнениями по вопросам узбекско-американских отношений, некоторым международным и региональным проблемам.
Абдулазиз Камилов и Даниель Розенблюм обсудили итоги прошедшего очередного заседания Американо-Узбекской торговой палаты, которое прошло 1 февраля в Ташкенте.
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