Глава МИД Узбекистан принял заместителя помощника Госсекретаря США

- В конце прошлой недели, 25 февраля, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в Ташкенте провел переговоры с заместителем помощника по делам Южной и Центральной Азии Государственного секретаря США Даниелем Розенблюмом.

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, в ходе переговоров стороны обменялись мнениями по вопросам узбекско-американских отношений, некоторым международным и региональным проблемам.

Абдулазиз Камилов и Даниель Розенблюм обсудили итоги прошедшего очередного заседания Американо-Узбекской торговой палаты, которое прошло 1 февраля в Ташкенте.