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  27 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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МЧС Узбекистана опровергло сообщения о вспышке ящура под Ташкентом‍

CA-NEWS (UZ) - Сообщения о вспышке ящура у домашнего скота в Ташкентской области не подтвердились, эпизоотическая ситуация на территории республики благоприятная, сообщает в воскресенье МЧС республики.

В различных зарубежных СМИ распространилась информация о якобы имевшем место заболевании ящуром домашнего крупного рогатого скота в населенном пункте «Янги хаёт» Ахангаранского района Ташкентской области. Группой ветеринарных специалистов при участии сотрудников МЧС, проведено изучение эпизоотической ситуации на месте.

В ходе изучения путем подворного обхода и осмотра ветеринарными специалистами содержащегося жителями села крупного и мелкого рогатого скота клинических признаков ящура не обнаружено. Для проведения лабораторных исследований взяты соответствующие образцы проб.

В ходе разговора с жителями, содержащими домашний скот, факты заболевания его ящуром и, тем более падежа от него не нашли своего подтверждения, сообщила пресс-служба МЧС.

В 2016 году со стороны Главного ветеринарного управления Минсельводхоза приобретено 4,5 млн. доз вакцины против ящура, за счёт которых все крупный рогатый скот в буферных зонах республики охвачен вакцинацией против ящура.

Эпизоотическая ситуация на территории республики благоприятна.

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