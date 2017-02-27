На Украине стартовали продажи нового седана Ravon R4 из Узбекистана

- Узбекистан, экономика
- 8:20, 27 февраля 2017
- Просмотров: 788
Автомобиль уже продается в России по цене от 500 тысяч рублей ($8,6 тыс.по курсу ЦБ РФ). Что касается Украины, то там цена на эту модель составит 242 тысячи гривен, что при пересчете на валюту составляет почти $9000.
На рынке Украины новинка получит как версию с МКПП, так и «автоматом». Первая оборудована 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором на 106 лошадиных сил. Пару ей составляет 5-ступенчатая «механика». Версия с «автоматической коробкой передач доступна с 6-диапазонным «автоматом».
Заявленный расход модификации Ravon R4 с МКПП составляет 8,4-литра топлива на 100 километров пути, в то время как «автомата» – 10,4-литра.
Напомним, что модель Ravon R4 представляет собой перелицованную версию автомобиля Chevrolet Cobalt предыдущей генерации. В оснащение этого автомобиля входит «Шевролетовский» мотор на 1,5-литра, который выпускают на заводе GM Uzbekistan в городе Асака Андижанской области Узбекистана. Этот же двигатель используют и в других моделях марки «Равон».
|кто есть кто
|Текебаев Омурбек Чиркешович
депутат ЖК КР VI созыва, председатель социалистической партии Ата Мекен
|Иманалиев Мурзабек Иманалиевич
|Маевский Леонид Станиславович
российский политический деятель, предприниматель