На Украине стартовали продажи нового седана Ravon R4 из Узбекистана

- На авторынке Украины официально начались продажи нового седана компании Ravon под названием – R4. Новинка будет доступна для украинских покупателей в двух комплектациях, сообщает портал daily-motor.ru.

Автомобиль уже продается в России по цене от 500 тысяч рублей ($8,6 тыс.по курсу ЦБ РФ). Что касается Украины, то там цена на эту модель составит 242 тысячи гривен, что при пересчете на валюту составляет почти $9000.

На рынке Украины новинка получит как версию с МКПП, так и «автоматом». Первая оборудована 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором на 106 лошадиных сил. Пару ей составляет 5-ступенчатая «механика». Версия с «автоматической коробкой передач доступна с 6-диапазонным «автоматом».

Заявленный расход модификации Ravon R4 с МКПП составляет 8,4-литра топлива на 100 километров пути, в то время как «автомата» – 10,4-литра.

Напомним, что модель Ravon R4 представляет собой перелицованную версию автомобиля Chevrolet Cobalt предыдущей генерации. В оснащение этого автомобиля входит «Шевролетовский» мотор на 1,5-литра, который выпускают на заводе GM Uzbekistan в городе Асака Андижанской области Узбекистана. Этот же двигатель используют и в других моделях марки «Равон».