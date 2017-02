В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения «Оскара» (фото, видео)

CA-NEWS (CA) - В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) началась 89-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств.

Ведет ее популярный 49-летний комик Джимми Киммел. Мероприятие в 13-й раз проходит в знаменитом театре Dolby, рассчитанном на 3,3 тысячи мест. Трансляцию в 52-й раз осуществляет телекомпания ABC.

Фаворитом премии стал мюзикл «Ла-Ла Ленд», получивший рекордные 14 номинаций, которых раньше удостаивались только фильм Джозефа Л. Манкевича «Все о Еве» (в 1950 году) и «Титаник» Джеймса Кэмерона (1997). Главным соперником мюзикла критики считают драму о взрослении «Лунный свет» (8 номинаций).

Награды будут вручены в 24 номинациях. Фаворитом считается фильм «Ла-Ла Ленд» американского режиссера Дэмьена Шазелла, заявленный на «Оскар» в 14 категориях, — это «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучшая режиссура» и другие. По числу номинаций картина сравнялась с предыдущим рекордсменом — «Титаником» Джеймса Кэмерона.

Первые лауреаты уже объявлены. Премия «Оскар» была присуждена Махершале Али, сыгравшему в фильме «Лунный свет», в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Фильм «Отряд самоубийц» получил премию в категории «Лучшие грим и прически». Лента «Фантастические твари и где они обитают» завоевала «Оскара» за лучший костюм.

Лучшим полнометражным документальным фильмом названа драма «О. Джей: Сделано в Америке», снятая Эзрой Эдельманом, с Дэвидом Гасконом и Гобин Грир в главных ролях.

«Оскара» за лучший фильм на иностранном языке получила картина иранского режиссера Асгара Фархади «Коммивояжер». Для Фархади это уже второй «Оскар» - первого он получил в 2012 году за фильм «Развод Надера и Симин».

В результате на церемонию не приехал и сам Фархади. В своем обращении к членам американской Киноакадемии иранский режиссер подчеркивает, что таким образом он выражает солидарность со своими согражданами, которым выразила неуважение американская администрация. Слова Асгара Фархади, зачитанные со сцены кинотеатра «Долби», где проходит церемония, зал встретил овацией.

«Оскара» за лучшую женскую роль второго плана получила Виола Дэвис (фильм «Ограды»), опередившая в этой номинации фаворитку кинокритиков Николь Кидман с фильмом «Лев».

На церемонии не присутствует актриса Натали Портман, сирийский кинооператор Халид Хатиб, иранский режиссер Асгар Фархади и артистка из этой страны Таране Алидусти.

Портман объяснила отказ от приезда в Лос-Анджелес беременностью. Актриса номинирована на «Оскар» за главную роль в ленте чилийского режиссера Пабло Ларраина «Джеки».

Снявшему документальный фильм «Белые шлемы» Хатибу во въезде в США отказали американские власти, заявившие, что в отношении него имеется поступившая из Министерства национальной безопасности «негативная информация».

«Зверополис» становится лучшим анимационным мультфильмом года

Первую награду получает «Ла-Ла Ленд» в номинации «Лучшая работа художника-постановщика».

«Книга Джунглей» получает «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты».

Картина венгерского режиссера Кристофа Дека «Пой» признана «Лучшим короткометражным игровым фильмом».

«Оскар» за лучший короткометражный документальный фильм получила лента «Белые шлемы»

«Ла-Ла Ленд» получил «Оскар» за операторскую работу Линуса Сандгрена. Лучшим композитором стал Джастин Гурвиц за фильм «Ла-Ла Ленд». Победителем в номинации «Лучшая песня» стала композиция из «Ла-Ла Ленд» City of Stars.

Победители получают статуэтку в виде фигуры рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.

