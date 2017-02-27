Назарбаев и Путин покатались на горных лыжах недалеко от Алматы

CA-NEWS (KZ) - Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев 26 февраля пообщались в неформальной обстановке, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Главы государств воскресный день провели вместе, катаясь на горнолыжном курорте недалеко от Алматы.

Это уже не первый раз, когда Путин и Назарбаев вместе катаются на горных лыжах. Например, в 2002 году они отдыхали на казахстанском курорте Чимбулак по окончании неформального саммита СНГ.



Ожидается, что в понедельник лидеры проведут официальную встречу в Алматы, после чего Путин посетит Таджикистан и Кыргызстан.

Как сообщила пресс-служба Акорды, в ходе переговоров между Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня.



