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  27 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Лидер «Талибана» в Афганистане: сажайте больше деревьев
CA-NEWS (CA) - лидер талибовЛидер исламистского движения "Талибан" в Афганистане Хибатулла Ахундзада призвал жителей страны сажать больше деревьев.

В своем заявлении он призывает всех бойцов и гражданское население посадить по меньшей мере одно фруктовое или нефруктовое дерево ради украшения Земли и "во благо всех созданий всеблагого Аллаха", передает Би-би-си.

Афганистан сталкивается с серьезной проблемой сведения и оскудения существующих лесов. В стране уничтожают деревья на топливо и в результате незаконных рубок.

При этом "Талибан" крайне редко до этого выступал с заявлениями по экологическим проблемам.

Хайбатулла Ахунзада, который возглавил "Талибан" в мае прошлого года, известен более как имам, а не как военный лидер.

Его призыв, распространенный в воскресенье по обычным пропагандистским каналам талибов, резко отличается по тону и содержанию от обычных цветистых проклятий в адрес правительства Афганистана и его союзников по западной коалиции.

"Посадка деревьев играет важную роль в защите окружающей среды, экономическом развитии и украшении Земли", - говорится в заявлении лидера Талибана, размещенном на сайте "Голос джихада".

"Посадка деревьев и сельское хозяйство следует считать действиями, которые полезны и выгодны, а также обеспечивают награду после смерти", - говорится также в заявлении.

Обычно талибов обвиняют в том, что они контролируют производство опиумного мака, взимая за его выращивание налог с фермеров в захваченных ими районах страны.

Талибы правили страной с 1996 года и были свергнуты в результате американского вторжения в 2001 году, напоминает Би-би-си.

В течение уже многих лет между афганским правительством и талибами ведутся переговоры о примирении и возможном участии их в управлении страной, однако руководство "Талибана" отказывается идти на компромисс, требуя полного вывода из страны сил международной коалиции.

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