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  27 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Турция наполовину завершила строительство модульной стены на границе с Сирией
CA-NEWS (CA) - стена турция-сирия1 Глава Управления по развитию жилищного строительства Турции (TOKİ) Эргюн Туран сообщил «Анадолу», что вдоль шести приграничных провинций Турции уже возведено 511 километров бетонной стены.

«Стена толщиной в 30 см и высотой в 3 метра состоит из бетонных блоков по 7 тонн каждый. Причем поверх стены протягивается колючая проволока высотой в 1 метр», - пояснил глава TOKİ, отметив, наряду с модульной стеной в приграничной зоне проложено 260 км новых дорог.

«Ежедневно на границе строится по 2,5-3 км стены, что в скором будущем позволит обезопасить земли Турции от потенциальных угроз с территории сопредельных государств» - отметил он.

стена турция-сирия

В рамках работ в регионе возводятся модернизированные башни высотой восемь метров, оснащенные тяжелым оружием и автоматической системой сигнализации.

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