Назарбаева в очередной раз выдвинули на Нобелевскую премию мира

CA-NEWS (KZ) - На Нобелевскую премию мира выдвинули Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и почетного посла проекта "АТОМ", художника Карипбека Куюкова, об этом на своей странице в Facebook написал инициатор выдвижения, директор научно-исследовательского института Офиса мира Базеля в Швейцарии Алин Варе.

"В этом году я номинировал Карипбека Куюкова и Президента РК Назарбаева на Нобелевскую премию мира за их невероятные усилия в уничтожении ядерного оружия", - написал он.

В шорт-листе номинантов премии отмечается, что предложение о номинации Назарбаева и Куюкова поступило и от шотландского политика Билла Кидда.

По неофициальной информации, казахское правительство начало с 2000 года искать пути выдвижения на Нобелевскую премию президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В 2003 году официальные представители Казахстана стали искать поддержку этой инициативы на международном уровне.



В 2006 году Нурсултан Назарбаев был впервые выдвинут официально Ассамблеей народа Казахстана, пакистанским теологом и американским конгрессменом на Нобелевскую премию мира — «за вклад в области укрепления мира и дружбы между народами».



Но в тот год премия досталась Мухаммеду Юнусу, экономисту из Бангладеша, создавшему «банк бедных» и спасшему от голода и нищеты сотни тысяч людей.



В 2008 году президента Казахстана еще раз выдвигают на Нобелевскую премию, на этот раз уже два члена конгресса США, — за «вклад в дело нераспространения ядерного оружия».



Однако на этот раз достойным премии мира был признан финский дипломат Мартти Ахтисаари, который, будучи представителем ООН, рискуя жизнью, на нескольких континентах предотвратил вооруженные конфликты.



В 2009 году чеченский детский дом предложил дать Нобелевскую премию президенту Казахстана за «поддержку лиц, подвергшихся сталинским репрессиям». Но в этот раз премия досталась Бараку Обаме, первому чернокожему президенту США.



В 2010 году Всемирная ассамблея тюркских народов и один из турецких журналистов снова выдвигают Назарбаева в номинанты на Нобелевскую премию за закрытие Семипалатинского ядерного полигона.



Однако Нобелевскую премию мира получает китайский диссидент Лю Сяобо, за многолетнюю борьбу против одного из самых репрессивных режимов мира в качестве правозащитника.



В 2011 году число тех, кто предлагает дать Нобелевскую премию Нурсултану Назарбаеву, резко возросло. Норвежское НПО, движение «Ак Орда», Чечено-Ингушский культурный центр, отмечая его « вклад в ядерное разоружение и укрепление мира», в один голос «считают Назарбаева достойной этой награды личностью».

На прошедшей в августе 2012 года в Астане международной конференции «От запрета ядерных испытаний к миру, свободному от ядерного оружия» канадский представитель ООН Дуглас Рош и конгрессмен США Ени Фалеомаваега выдвинули Нурсултана Назарбаева на премию уже в шестой раз. Сообщалось, что эту инициативу поддержал депутат японского парламента Хироюки Морияма.

Однако, Нобелевская премия мира за 2012 год присуждена Евросоюзу — за работу по объединению Европы и превращению ее из «континента войны в континент мира».



