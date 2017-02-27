Что известно о деле об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова два года спустя? - РБК

CA-NEWS (CA) - Два года назад, 27 февраля 2015 года, был убит российский оппозиционный политик Борис Немцов. Было возбуждено уголовное дело, а также создана специальная следственная группа, слушания по делу продолжаются. Что известно об убийстве политика два года спустя — в обзоре РБК.

Как произошло убийство





Согласно материалам дела, вечером 27 февраля 2015 года Немцов встретился в ГУМе со своей подругой, украинской фотомоделью Анной Дурицкой. Политик отпустил своего шофера и вместе с девушкой пошел пешком в направлении Болотной улицы. Когда они пересекали Большой Москворецкий мост, с ними поравнялся белый Ford, из которого по Немцову открыли огонь. Неизвестные выстрелили не меньше шести раз, четыре пули попали непосредственно в сердце и голову Бориса Немцова. Политик погиб на месте. Преступники скрылись с места происшествия.

Борис Немцов — российский оппозиционер, политик и общественный деятель. Родился 9 октября 1959 года в городе Сочи. В 1967 году переехал в Нижний Новгород, окончил радиофизический факультет Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, позже стал старшим научным сотрудником университета и в 1985 году получил степень кандидата физико-математических наук.

В 1991 году Немцов стал губернатором Нижегородской области и за шесть лет продвинулся по службе до первого вице-премьера правительства. На выборах президента в 1991-м стал доверенным лицом Бориса Ельцина. В 1997 году занимал пост министра топлива и энергетики. В 1999-м вместе с Ириной Хакамадой и Сергеем Кириенко возглавил список блока партии «Союз правых сил» (СПС) и в ее составе был избран в Государственную думу, где занимал посты заместителя председателя Госдумы и лидера фракции СПС.

Входил в Координационный совет российской оппозиции, был одним из основателей общественно-политического движения «Солидарность» и лидером Партии народной свободы (ПАРНАС). Автор ряда политических докладов («Путин и «Газпром», «Лужков. Итоги»), проектов («Ложь путинского режима», «Поддержка детского спорта Ярославской области») и книг («Провинциал», «Провинциал в Москве», «Исповедь бунтаря»). Все работы опубликованы на сайте политика.

Как шло следствие

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Для расследования была создана специальная следственная группа, которую возглавил и.о. руководителя ГСУ СК России по Москве Александр Дрыманов.

7 марта 2015 года были задержаны двое подозреваемых — Анзор Губашев и Заур Дадаев. На следующий день Губашев и Дадаев, а также подозреваемые в причастности Хамзат Бахаев и Темирлан Эскерханов были арестованы. Еще один подозреваемый — Беслан Шаванов — подорвал себя гранатой при попытке задержания. Дадаев дал признательные показания, назвав причиной убийства критику Немцовым ислама и мусульман, проживающих на территории России. Остальные арестованные свою причастность отрицали.

10 марта Дадаев отказался от показаний, заявив, что он дал их под давлением в обмен на обещание, что задержанный вместе с ним Руслан Юсупов будет отпущен. Повторная проверка, проведенная на следующий день Общественной наблюдательной комиссией, следов пыток не выявила, а синяки и следы наручников Дадаев якобы получил при задержании.

1 апреля представитель Следственного комитета заявил, что, согласно результатам многочисленных экспертиз, показаниям свидетелей и результатам обысков квартир, вина Дадаева подтверждается.

1 декабря 2015 года гособвинение закончило представлять доказательства по делу. 29 декабря Зауру Дадаеву, Шадиду Губашеву, Хамзату Бахаеву и Темирлану Эскерханову было предъявлено окончательное обвинение. Следствие пришло к выводу, что подозреваемые планировали убийство Немцова под руководством Руслана Мухудинова, бойца чеченского батальона «Север» внутренних войск МВД. Обвиняемым было предложено вознаграждение в размере «не менее 15 млн руб.» и предоставлены ресурсы для подготовки и реализации преступления: квартиры в Москве, автомобили, оружие, мобильные телефоны.

Как идет разбирательство

Несмотря на поданную ранее жалобу дочери Немцова Жанны, Басманный суд постановил квалифицировать это дело не как политическое, а как уголовное: причинение смерти по корыстному умыслу. Позднее это решение будет обжаловано, но решение суда останется неизменным. Политическую партию ПАРНАС, лидером которой был Немцов, суд по той же причине не причислил к числу потерпевших.

На организаторов преступления, одним из которых назван Руслан Мухудинов, заведено отдельное дело. Мухудинов объявлен в международный розыск. Однако адвокат семьи Немцова не считает это достаточным и утверждает, что «расследование не является эффективным и всесторонним».

Согласно расследованию «Новой газеты», настоящий организатор преступления — Руслан Геремеев, бывший офицер батальона «Север». Однако в розыск он объявлен не был. Вместо этого организатором был назван Руслан Мухудинов, водитель Геремеева, почти сразу после убийства уехавший в ОАЭ, а исполнителем — Беслан Шаванов, погибший при задержании. Этой версии противоречили признания, данные Дадаевым. После допроса Дадаева глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Instagram опубликовал пост, в котором называл его «настоящим патриотом» и высказывал сомнения в его причастности к убийству Немцова.

27 июля 2016 года стало известно, что дело об убийстве политика будет рассматриваться судом присяжных. Первые заседания состоялись 3 и 4 октября 2016 года. Ни один из пяти обвиняемых не признал свою вину. Защита выступила с заявлением о фальсификации экспертизы и подмене гильз, найденных на месте происшествия. Также защита настаивала на исключении из материалов дела записи с камеры наблюдения, так как, по словам адвоката, «в деле нет экспертизы на наличие монтажа», а Немцов и Дурицкая на видео узнаваемы с трудом.

Суд допросил Дмитрия Петухова, личного водителя убитого политика. Петухов рассказал, что не замечал слежек и угроз, а в день нападения Немцов был в хорошем настроении. Зампред ПАРНАС Илья Яшин сообщил о том, что угрозы Немцову и его семье поступали регулярно и политик обращался за помощью и защитой в правоохранительные органы.

Один из свидетелей обвинения — домработница подсудимых Зарина Исоева — заявила о телефонных угрозах от неизвестного с кавказским акцентом. Сторона обвинения сообщила о пропаже своего свидетеля — Сергея Будникова, водителя снегоуборочной машины, проезжавшей в непосредственной близости от места убийства в момент совершения преступления.

15 февраля 2017 года у адвоката одного из подсудимых из автомобиля украли папку с материалами по делу. По его словам, это создаст некоторые препятствия разбирательству, так как материалы придется собирать заново.

Версии

Официально в ходе следствия не было точно установлено, почему было совершено убийство Бориса Немцова. Существует несколько версий.

Первая версия была озвучена главным фигурантом дела, Зауром Дадаевым (на фото). Он заявил, что причиной стали многочисленные негативные высказывания политика в адрес ислама и мусульман; в частности, его публичное одобрение карикатур журнала Charlie Hebdo в 2015 году. Однако следствие признало эту версию несостоятельной, так как, согласно собранным доказательствам, подготовка к убийству началась еще в сентябре 2014 года.

Другая версия, которую разрабатывало следствие, ставила под подозрение родственников и возможных наследников состояния Немцова. После допроса всех причастных и свидетелей она не получила развития.

Также Следственный комитет проверял другие версии, например, «связанные с коммерческой деятельностью Немцова и личной неприязнью к нему».

14 декабря 2015 года зампред партии ПАРНАС Илья Яшин опубликовал открытое письмо Рамзану Кадырову, в котором заявил, что «следы расправы над моим товарищем ведут прямиком в официальные кабинеты Грозного».

Сам Немцов за некоторое время до убийства заявлял, что его действия и высказывания доставляют власти сильный дискомфорт, что уровень опасности для него будет расти, а президент Путин «окончательно избрал политику репрессий и террора».

По другой версии, смерть Немцова могла быть выгодна оппозиции и ближайшему окружению политика. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал убийство Немцова «провокацией»: «И на фоне различных, скажем так, мероприятий, которые планирует оппозиция в ближайшие дни, на фоне в целом весьма такой эмоциональной, насыщенной обстановки, которую мы имеем в связи с событиями на Украине, конечно, это вполне может выглядеть как провокация». Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что убийство могло быть совершено «для дестабилизации политической обстановки в стране, и фигура Немцова могла стать своеобразной сакральной жертвой для тех, кто не гнушается никакими методами для достижения своих политических целей». Термин «сакральная жертва» впервые произнес Путин 29 февраля 2012 года: «Они уже десять лет как пытаются ее применить... Точно вам это говорю. Это мне известно. Даже ищут так называемую сакральную жертву из числа каких-нибудь заметных людей. Сами «грохнут», извините, а потом будут власть обвинять».