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  27 февраля 2017
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Пассажирский самолет выехал на трассу недалеко от Караганды (видео)

CA-NEWS (KZ) - Видео необычного зрелища прислал в редакцию Tengrinews.kz один из читателей. На кадрах, снятых недалеко от Караганды, пассажирский самолет перевозят прямо по автомобильной дороге.

"Везут его в сторону города. Модель не знаю, кажется советский какой-то, возможно Ту-134", - сообщил очевидец.

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