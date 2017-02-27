Пассажирский самолет выехал на трассу недалеко от Караганды (видео)

CA-NEWS (KZ) - Видео необычного зрелища прислал в редакцию Tengrinews.kz один из читателей. На кадрах, снятых недалеко от Караганды, пассажирский самолет перевозят прямо по автомобильной дороге.

"Везут его в сторону города. Модель не знаю, кажется советский какой-то, возможно Ту-134", - сообщил очевидец.



