В Ташкенте прошёл фестиваль "Дни культуры и искусства Китая"

- В Государственном музее искусств Узбекистана с 24 по 26 февраля прошёл фестиваль "Дни культуры и искусства Китая", посвященный 25-летию установления дипотношений между КНР и Узбекистаном.

Посол КНР в Узбекистане Сунь Лицзе в поздравительном вступлении отметил, что за 25 лет китайско-узбекские отношения достигли значительного прогресса, показали свою жизненную энергию, укрепилась традиционная дружба между китайским и узбекским народами. Данное мероприятие позволит еще больше узнать о традициях, обрядах и культуре китайского народа, современных достижениях Китая, а также внесет свою лепту в укрепление дружбы между народами двух стран, отметил глава китайской дипмиссии.

В рамках фестиваля организована выставка китайских народных промыслов, живописных, графических и фоторабот. В рамках мероприятия прошла демонстрация одного из стилей ушу (боевые искусства), состоялась традиционная китаская чайная церемония и другие мероприятия.