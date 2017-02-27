Президент Туркменистана назначил руководителей ряда министерств и ведомств

CA-NEWS (TM) - В связи с формированием нового состава правительства президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов рассмотрел кадровые вопросы и произвел назначения, сообщает пресс-служба главы государства.

Указами главы государства назначены:

- Агамырадов Пурли Нурмаммедович - министром образования;

- Аннанепесов Нурмухаммет Какабаевич - министром здравоохранения и медицинской промышленности;

- Комеков Тойлы Бабаевич - председателем Государственного комитета по спорту.

- Оразмухаммедова Гульшат Тачмырадовна - министром культуры Туркменистана (с освобождением ее от должности заместителя хякима города Ашхабада по образованию, культуре, здравоохранению и спорту).

Кроме того, Ханмырадов Гуртныяз Нурыевич освобождён от должности ректора Туркменского государственного университета имени Махтумкули за серьезные недостатки, допущенные в работе. Руководителем данного вуза назначена Ораздурдыева Байрамгуль Мотыевна, занимавшая до этого момента должность замминистра образования Туркменистана по высшим и средним профессиональным учебным заведениям.

- Председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана назначен Гылыджов Чары Байрамович.

- Худайбердиев Акмырат Розыдурдыевич назначен председателем Туркменской государственной издательской службы;

- Амансарыев Бекдурды - председателем Государственного информационного агентства Туркменистана;

- Чолуков Сердар Гурбанбердиевич - председателем Государственного комитета Туркменистана по туризму.