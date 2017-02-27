Президент Туркменистана назначил руководителей ряда министерств и ведомств

- Туркменистан, политика
- 10:49, 27 февраля 2017
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CA-NEWS (TM) - В связи с формированием нового состава правительства президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов рассмотрел кадровые вопросы и произвел назначения, сообщает пресс-служба главы государства.
Указами главы государства назначены:
- Агамырадов Пурли Нурмаммедович - министром образования;
- Аннанепесов Нурмухаммет Какабаевич - министром здравоохранения и медицинской промышленности;
- Комеков Тойлы Бабаевич - председателем Государственного комитета по спорту.
- Оразмухаммедова Гульшат Тачмырадовна - министром культуры Туркменистана (с освобождением ее от должности заместителя хякима города Ашхабада по образованию, культуре, здравоохранению и спорту).
Кроме того, Ханмырадов Гуртныяз Нурыевич освобождён от должности ректора Туркменского государственного университета имени Махтумкули за серьезные недостатки, допущенные в работе. Руководителем данного вуза назначена Ораздурдыева Байрамгуль Мотыевна, занимавшая до этого момента должность замминистра образования Туркменистана по высшим и средним профессиональным учебным заведениям.
- Председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана назначен Гылыджов Чары Байрамович.
- Худайбердиев Акмырат Розыдурдыевич назначен председателем Туркменской государственной издательской службы;
- Амансарыев Бекдурды - председателем Государственного информационного агентства Туркменистана;
- Чолуков Сердар Гурбанбердиевич - председателем Государственного комитета Туркменистана по туризму.
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