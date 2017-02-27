На борту самолета «Туркменских Авиалиний» скончался пассажир

Пассажирский авиалайнер, выполняющий рейс по маршруту Ашхабад - Бирмингем, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Волгограда из-за смерти пассажира. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

"На борту самолета компании "Туркменские авиалинии" скончался пассажир. По предварительным данным, ему более 85 лет. Самолет в связи с этим ЧП совершил экстренную посадку в Волгограде. Причина смерти пассажира выясняется", - рассказал собеседник агентства.

На борту самолета находились 189 пассажиров и девять членов экипажа.

В пресс-службе волгоградского авиаузла подтвердили факт экстренной посадки самолета. По словам ее главы Ирины Волковой, Boeing 757 в 20:25 мск вылетел из аэропорта Волгограда.

"Самолет авиакомпании "Туркменские авиалинии" Boeing 757 совершил сегодня экстренную посадку в международном аэропорту Волгограда, так как одному из пассажиров стало плохо. К трапу оперативно подъехала скорая помощь, однако врачи констатировали его смерть. В 20:25 мск самолет взлетел и продолжил свой рейс по маршруту", - рассказала Волкова, не уточнив причину смерти пассажира, его гражданство и возраст.

Как сообщил ТАСС источник в следственных органах, самолет покинул Волгоград с телом умершего пассажира на борту.

"Тело умершего пассажира осталось в самолете", - сказал собеседник агентства. "Следственная группа, прибывшая на место ЧП, на борт иностранного воздушного судна допущена не была. Такое решение принимает командир судна, как представитель того государства, кому принадлежит авиалайнер. Поэтому ни о каких доследственных проверках и тем более причинах смерти говорить не приходится", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "решение об экстренной посадке принималось командиром экипажа, когда пассажир еще был жив, однако когда самолет сел в волгоградском аэропорту, врачи скорой помощи констатировали его смерть".

По данным некоторых СМИ, причиной смерти пассажира мог стать приступ астмы.