У гражданки Кыргызстана в аэропорту Астаны изъяли золота на $800 тысяч
- Казахстан, происшествия
- 10:54, 27 февраля 2017
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CA-NEWS (KZ) - В аэропорту Астаны задержана гражданка Кыргызстана, пытавшаяся провезти через границу 32,5 килограмма золотых изделий, сообщают казахстанские сми со ссылкой на данные службы экономических расследований ДГД по Астане.
Гражданка Кыргызстана прибыла рейсом "Стамбул-Астана" и провезла с собой без таможенного декларирования 32,5 килограмма золотых ювелирных изделий на сумму 819 тысяч долларов.
По данным пресс-службы, нарушительницу в результате оперативно–следственных мероприятий задержали в международном аэропорту Астаны в холле первого этажа."Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 234 часть 2 УК РК ("экономическая контрабанда"), гражданка Республики Кыргызстан водворена в ИВС ДВД Астаны, проводятся мероприятия по установлению соучастников данного преступления", - сообщили в пресс-службе.
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