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  27 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Российские Су-25 и Су-24 расширили географию полетов в Центральной Азии
CA-NEWS (TJ) - Самолеты российской оперативно-тактической авиации Центрального военного округа (ЦВО) расширили "географию" полетов в Центральной Азии, Су-24 и Су-25 вернулись после выполнения учебно-боевых задач в Таджикистане, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника командующего войсками ЦВО полковник Ярослава Рощупкина.

"Российские экипажи штурмовиков Су-25СМ и бомбардировщиков Су-24М успешно выполнили план учебно-тренировочных полетов над Восточным Памиром, расширили "географию" практических действий и отработали обмен данными с наземными пунктами управления. Летчики поддержали с воздуха мотострелковые подразделения 201 военной базы и вооруженных сил Таджикистана в ходе выполнения учебно-боевых задач по совместному противодействию незаконным вооруженным формированиям в горах. Самолеты оперативно-тактической авиации вернулись из Душанбе на аэродромы базирования", - сказал Рощупкин.

В начале февраля штурмовики Су-25СМ были переброшены под Душанбе с объединенной базы Кант в Киргизии, а бомбардировщики Су-24М - с челябинского аэродрома Шагол. "В Таджикистане летчики базировались на аэродроме Айни, где полтора года назад на постоянной основе разместилась вертолетная авиагруппа российской военной базы", - уточнил Рощупкин.

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