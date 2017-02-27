Российские Су-25 и Су-24 расширили географию полетов в Центральной Азии

- Таджикистан, общество
- 11:10, 27 февраля 2017
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- Обновлено: 11:23, 27 февраля 2017
"Российские экипажи штурмовиков Су-25СМ и бомбардировщиков Су-24М успешно выполнили план учебно-тренировочных полетов над Восточным Памиром, расширили "географию" практических действий и отработали обмен данными с наземными пунктами управления. Летчики поддержали с воздуха мотострелковые подразделения 201 военной базы и вооруженных сил Таджикистана в ходе выполнения учебно-боевых задач по совместному противодействию незаконным вооруженным формированиям в горах. Самолеты оперативно-тактической авиации вернулись из Душанбе на аэродромы базирования", - сказал Рощупкин.
В начале февраля штурмовики Су-25СМ были переброшены под Душанбе с объединенной базы Кант в Киргизии, а бомбардировщики Су-24М - с челябинского аэродрома Шагол. "В Таджикистане летчики базировались на аэродроме Айни, где полтора года назад на постоянной основе разместилась вертолетная авиагруппа российской военной базы", - уточнил Рощупкин.
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