Воздух в регионах Узбекистана прогреется до +20 градусов
- Узбекистан, погода
- 11:13, 27 февраля 2017
- Просмотров: 148
CA-NEWS (UZ) - Воздух в областях Узбекистана в понедельник, 27 февраля, прогреется до 20 градусов, сообщили в пресс-службе Центре гидрометеорологической службы (Узгидромет).
Сегодня днем по Узбекистану переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура 13-18 градусов тепла. В самых южных регионах страны Карши и Термезе днём ожидается +20 градусов тепла.
В Ташкенте сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура 16-18 градусов тепла.
По горным районам республики: переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура 5-10 градусов тепла.
27-28 февраля и 1-4 марта по горным районам республики лавиноопасно.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
|кто есть кто
|Текебаев Омурбек Чиркешович
депутат ЖК КР VI созыва, председатель социалистической партии Ата Мекен
|Иманалиев Мурзабек Иманалиевич
|Маевский Леонид Станиславович
российский политический деятель, предприниматель