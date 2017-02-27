Воздух в регионах Узбекистана прогреется до +20 градусов

CA-NEWS (UZ) - Воздух в областях Узбекистана в понедельник, 27 февраля, прогреется до 20 градусов, сообщили в пресс-службе Центре гидрометеорологической службы (Узгидромет).

Сегодня днем по Узбекистану переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура 13-18 градусов тепла. В самых южных регионах страны Карши и Термезе днём ожидается +20 градусов тепла.

В Ташкенте сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура 16-18 градусов тепла.

По горным районам республики: переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура 5-10 градусов тепла.

27-28 февраля и 1-4 марта по горным районам республики лавиноопасно.