РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Воздух в регионах Узбекистана прогреется до +20 градусов

CA-NEWS (UZ) - Воздух в областях Узбекистана в понедельник, 27 февраля, прогреется до 20 градусов, сообщили в пресс-службе Центре гидрометеорологической службы (Узгидромет).

Сегодня днем по Узбекистану переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура 13-18 градусов тепла. В самых южных регионах страны Карши и Термезе днём ожидается +20 градусов тепла.

В Ташкенте сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура 16-18 градусов тепла.

По горным районам республики: переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура 5-10 градусов тепла.

27-28 февраля и 1-4 марта по горным районам республики лавиноопасно.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Текебаев Омурбек Чиркешович
депутат ЖК КР VI созыва, председатель социалистической партии Ата Мекен
Иманалиев Мурзабек Иманалиевич
Маевский Леонид Станиславович
российский политический деятель, предприниматель
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×