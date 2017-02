«Оскар» за лучший фильм года получила картина «Лунный свет» (обновлено)

CA-NEWS (CA) - В Лос-Анджелесе проходит 89-я церемония вручения награды киноакадемии США «Оскар». Свои статуэтки на сцене театра «Долби» получили актеры первого плана. Трансляцию мероприятия ведет телеканал ABC.

Casey Affleck wins Best Actor: "One of the first people who taught me how to act was Denzel Washington... thank you." #Oscars pic.twitter.com/FzBCwe5dbY