«Оскар» за лучший фильм года получила картина «Лунный свет» (обновлено)

CA-NEWS (CA) - В Лос-Анджелесе проходит 89-я церемония вручения награды киноакадемии США «Оскар». Свои статуэтки на сцене театра «Долби» получили актеры первого плана. Трансляцию мероприятия ведет телеканал ABC.

Casey Affleck wins Best Actor: "One of the first people who taught me how to act was Denzel Washington... thank you." #Oscars pic.twitter.com/FzBCwe5dbY — Hollywood Reporter (@THR) 27 февраля 2017 г.

Золотая статуэтка досталась Кейси Аффлеку за роль в фильме «Манчестер у моря». Его соперниками были Эндрю Гарфилд, Райан Гослинг и Дензел Вашингтон.

«Оскар» за лучшую женскую роль достается Эмме Стоун за роль в фильме «Ла-Ла Ленд». Для 28-летней Стоун это уже вторая номинация на «Оскар» — впервые ее номинировали в 2015 году за лучшую женскую роль второго плана в «Бердмене».

Ее соперницами были — Изабель Юппер («Она»), Натали Портман («Джеки»), Рут Негга («Лавинг»), и Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»). Последняя установила еще один «оскаровский» рекорд – за свою карьеру она номинировалась на эту награду 20 раз. Всего у Стрип три статуэтки.

«Ла-Ла Ленд» не получил «Оскар» за лучший фильм. Так что же случилось с конвертами: их перепутали за сценой, и так вместо «Лучшего фильма» в руки спикерам попал конверт с «Лучшей актрисой», которой стала Эмма Стоун. Отсюда и неразбериха. Официально — «Лунный свет» — лучший фильм года.

Всего в этом году было девять претендентов: «По соображениям совести», «Прибытие», «Скрытые фигуры», «Ла-Ла Ленд», «Манчестер у моря», «Лунный свет», «Лев», «Любой ценой», «Ограды».

#Oscars shocker: Warren Beatty reads the wrong Best Picture winner, 'La La Land' didn't win — 'Moonlight' did. pic.twitter.com/iB6TLxyTn5 — Hollywood Reporter (@THR) 27 февраля 2017 г.

Что имеем в итоге: шесть «Оскаров» у «Ла-Ла Ленда» (включая лучшую женскую роль и режиссуру), два — у «Манчестера у моря» (адаптированный сценарий и главная мужская роль), два «технических» — у «По соображениям совести». Но триумфатором стал «Лунный свет», взявший главную статуэтку — как «Лучший фильм». Всего у картины Барри Дженкинса три премии.

Ведет церемонию популярный 49-летний комик Джимми Киммел. Мероприятие в 13-й раз проходит в знаменитом театре Dolby, рассчитанном на 3,3 тысячи мест.