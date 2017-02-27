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  27 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе состоялась презентация детской книги «Притча мудрости Чингиса»

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе в гражданской палате в госрезиденции состоялась презентация сборника лучших сказок для детей под названием «Чингисийн билиг сургаалт улгэр» (Притча мудрости Чингиса», сообщает Монцамэ.

Детский писатель и лауреат Госпремии Ж.Дашдондог стал инициатором издания этого сборника. В сборник вошли лучшие работы участников национального конкурса на сочинение сказок для детей, объявленного под эгидой президента Монголии с целью создания фонда духовного развития детей и сокровища словесного искусства.

В конкурсе приняли участие 70 человек в возрасте от 9 до 90 лет, которые прислали более 100 работ. Жюри, состоящие из экспертов, выбрали 21 работу участников, чтобы включить их в сборник «Притча мудрости Чингиса», изданный для маленьких читателей.

Во время презентации сборника состоялась церемония награждения победителей конкурса. Награды конкурсантам вручили глава администрации президента Ц.Баярсайхан, его заместитель Б.Нэргуй и советник президента Р.Болд.

Книга примечательно тем, что её дижитальную версию можно вместе с оригинальном. Таким образом, дети смогут научиться строить юрту в 3D версии с помощью приложения для смартфонов, которое содержит 3D – юрту, также видеозапись спектакля по сказке "Волк и семеро козлят" и аудио версию стихотворений.

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