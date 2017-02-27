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  27 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Нацбюро завершило досудебное расследование в отношении экс-главы БТА-Банка Мухтара Аблязова

CA-NEWS (KZ) - Завершено досудебное расследование в отношении Аблязова и его сообщников в Казахстане, сообщает пресс-служба Нацбюро по противодействию коррупции.

Как отметили в ведомстве, Нацбюро завершено досудебное расследование уголовного дела о хищениях в БТА Банке и объявлено о начале ознакомления с материалами дела. Предварительное следствие, как отметили в Нацбюро, проведено всесторонне, полно и объективно, установлены все обстоятельства, подлежащие доказыванию.

"На основе собранных доказательств дана квалификация преступным деяниям бывшего топ-менеджмента БТА Банка: Аблязова М.К. (председатель совета директоров), находящегося за пределами Казахстана и уклоняющегося от явки, Жаримбетова Ж.Д. (первый заместитель председателя правления - председатель Кредитного комитета), Садыкова К.А. (директор по кредитованию) и Мамеш С.Х. (председатель правления)", - сообщается в пресс-релизе.

В частности Аблязов подозревается в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств БТА Банка и их легализации (отмывании), незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями. Общая сумма причиненного ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов США.

"Следствием достоверно установлено, что похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов.Вместе с тем государство приняло на себя все обязательства по погашению задолженностей БТА Банка", - отметили в Нацбюро.

Напомним, 2 февраля 2017 года Национальное Бюро в соответствии с частью 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) посредством размещения публикаций в казахстанских и зарубежных средствах массовой информации уведомило Аблязова о необходимости явки на допрос на 10 февраля 2017 года.

Аналогично 14 февраля 2017 года Национальным бюро вновь опубликовано сообщение в СМИ о квалификации противоправных деяний Аблязова и необходимости явки в срок до 15 февраля 2017 года в орган следствия для объявления постановления. Однако в назначенное время подозреваемый Аблязов не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке.

В настоящее время все участники уголовного процесса в соответствии со статьей 294 УПК уведомлены об окончании производства следственных действий и начале ознакомления с материалами уголовного дела, составляющего 2 224 тома. По окончанию ознакомления уголовное дело будет направлено прокурору в порядке статьи 300 УПК для утверждения обвинительного акта и предания обвиняемых суду.

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