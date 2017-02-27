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  27 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Объемы импорта Туркменистана за 2016 год снизились на 6,2%

CA-NEWS (TM) - Объемы импорта Туркменистана за 2016 год, в сравнении с предыдущим годом снизились на 6,2%, сообщает государственное информационное агентство страны.

Согласно официальному сообщению, развитие отечественного производства импортозамещающих товаров позволило снизить объемы ввозимых в страну некоторых видов продукции. Сообщается, что импорт потребительских товаров сократился на 9,2%, а импорт продовольствия уменьшился на 20,4%.

Также в статистических данных, озвученных правительством, сообщается, что уровень национального ВВП в 2016 году превысил 10%.

Как сообщает туркменская служба радио Свобода «Азатлык», местные предприниматели и наблюдатели связывают снижение объемов импорта с ограничениями, введенными правительством в течение 2016 года.

"На уменьшение импорта продукции иностранного производства повлиял запрет на конвертацию валюты и ограничения, коснувшиеся предпринимателей", - отмечает обозреватель из Ашхабада Аманмурад Бугаев.

По его словам потребность в импортных товарах среди населения сохраняется, но условия ввоза товаров в страну продолжают ужесточаться.

"Мы не можем сказать, что импорт уменьшился в связи с замещением импортных товаров продукцией внутреннего производства. В настоящее время в стране предпринимаются определенные меры по обеспечению потребностей населения продовольствием. Но этого недостаточно, чтобы заменить продукцию, привозимую из-за рубежа и по количеству, и по качеству. Покупатели, несмотря на более высокую цену, стараются приобрести более качественную, импортную продукцию. Таким образом, можно сказать, что импорт сократился в связи с запретом на обмен валют, а также ограничений на конвертацию для предпринимателей", - отметил Аманмурад Бугаев.

В течение 2016 года Центральный Банк Туркменистана ввел ряд ограничений на перевод денежных средств за пределы страны, а также получение денег из-за рубежа. Ограничения коснулись физических и юридических лиц, в первую очередь студентов и предпринимателей.

С 1 января этого года в отношении частных предпринимателей введены ограничения на обналичивание средств с банковских счетов.

По информации издания "Альтернативные новости Туркменистана", разрешенная сумма для снятия средств со счета в банке для предпринимателей в настоящее время составляет 3 500 манат, что по официальному курсу составляет $1000, ранее сумма составляла 35 тыс. манат.

С 1 января 2016 года наличный обмен валют в Туркменистане полностью прекращен.

Официальный курс туркменской национальной валюты в отношении доллара с 1 января 2015 года сохраняется на стабильном уровне 3.5 маната, но неофициальная стоимость иностранной валюты на "черном рынке" выше, примерно в два раза.

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