В Таджикистане модернизируют Сарбандскую ГЭС

- Проект по модернизации генерирующего оборудования Сарбандской ГЭС реализуется в двух фазах. Как сообщили «Авеста» в профильные энергетические ведомства республики, первая фаза проекта состоит из нескольких компонентов.

В частности, на начальном этапе, проект предусматривает модернизацию 1, 2 и 5 гидроагрегатов, капитальный ремонт 3 и 6 гидроагрегатов.

Также будет произведена реконструкция и модернизация водосбросных шлюзов, ремонт подъемных механизмов, системы сжатого воздуха, системы пожаротушения гидроэлектростанции.

В рамках реализации проекта планируется замена силовых автотрансформаторов №2 и 3, строительство нового здания центра управления ГЭС, замена оборудования в электромеханических мастерских, проведение берегоукрепительных работ на реке и соединяющем канале.

Вторая фаза проекта предусматривает модернизацию 220, 110, 35 и 6 кВт открытых распределительных устройств (ОРУ).

По данным источника, реализация проекта началась за счет финансовой помощи (грант) Азиатского банка развития (АБР) в ноябре прошлого года. Стоимость модернизации Сарбандской ГЭС, составляет $136 млн. Проект состоит из двух фаз, его реализация завершится за 3 года.

Следует отметить, что Сарбандская ГЭС была введена во временную эксплуатацию в рамках строительства каскада гидроэлектростанций на реке Вахш в 1962 году, а в 1966 году состоялся её полный запуск.

За годы своего функционирования ГЭС выработала более 50 млрд. кВт/ч электроэнергии. Проектная мощность данного гидроэнергетического объекта составляет 240 мВт, однако с годами гидроэлектростанция утратила свою проектную мощность, которая снизилась до 160 мВт.