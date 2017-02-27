В Таджикистане модернизируют Сарбандскую ГЭС

- Таджикистан, экономика
- 11:58, 27 февраля 2017
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В частности, на начальном этапе, проект предусматривает модернизацию 1, 2 и 5 гидроагрегатов, капитальный ремонт 3 и 6 гидроагрегатов.
Также будет произведена реконструкция и модернизация водосбросных шлюзов, ремонт подъемных механизмов, системы сжатого воздуха, системы пожаротушения гидроэлектростанции.
В рамках реализации проекта планируется замена силовых автотрансформаторов №2 и 3, строительство нового здания центра управления ГЭС, замена оборудования в электромеханических мастерских, проведение берегоукрепительных работ на реке и соединяющем канале.
Вторая фаза проекта предусматривает модернизацию 220, 110, 35 и 6 кВт открытых распределительных устройств (ОРУ).
По данным источника, реализация проекта началась за счет финансовой помощи (грант) Азиатского банка развития (АБР) в ноябре прошлого года. Стоимость модернизации Сарбандской ГЭС, составляет $136 млн. Проект состоит из двух фаз, его реализация завершится за 3 года.
Следует отметить, что Сарбандская ГЭС была введена во временную эксплуатацию в рамках строительства каскада гидроэлектростанций на реке Вахш в 1962 году, а в 1966 году состоялся её полный запуск.
За годы своего функционирования ГЭС выработала более 50 млрд. кВт/ч электроэнергии. Проектная мощность данного гидроэнергетического объекта составляет 240 мВт, однако с годами гидроэлектростанция утратила свою проектную мощность, которая снизилась до 160 мВт.
|кто есть кто
|Осоев Эркинбек Арстанбекович
и.о. директора ГРИП ИБР при Министерстве транспорта КР
|Самыкбаев Эсентур Калканович
аудитор Счетной палаты КР
|Бакыт Мукул
режиссер, актер, член Союза кинематографистов КР