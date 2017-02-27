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  27 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Посол США поздравила жителей Монголии с Новым годом по лунному календарю на монгольском языке (видео)

CA-NEWS (MNG) - Посол США в Монголии Дженифер Замидал Галт поздравила граждан страны с Новым годом по лунному календарю. Видео поздравление, размещенное на официальной странице дипучрежения в YouTube было на монгольском языке.

Напомним, Монголии началось празднование Нового года по лунному календарю в связи с чем с 27 февраля по 1 марта объявлены выходными.

Праздник «Цагаан сар» (Белый месяц) - Новый год по лунному календарю официально начинается с восходом солнца в первый день первого месяца весны по лунному летоисчислению. Время наступления Нового года совпадает с завершением наиболее сложного периода для монгольских скотоводов–зимовки скота и является символом начала весны и благополучного будущего. Название праздника дано неслучайно, оно означает «Белый месяц», то есть белый – монг. цагаан и месяц – монг. сар.

Цагаан сар — так в Монголии на называют Новый год по лунному календарю, который празднуется в течение трех дней и каждый год выпадает на разные даты.

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