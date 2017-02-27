В Швейцарии частный банк подозревается в отмывании денег Гульнары Каримовой

- Узбекистан, общество
- 12:20, 27 февраля 2017
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- Обновлено: 12:23, 27 февраля 2017
Управление Генеральной прокуратуры сообщило, что начато расследование в отношении банка и до сих пор не известно точно, кто или сколько людей могут быть вовлечены в это дело.
"Исследования делаются на основе информации, выявленной уголовным расследованием ... в связи с обвинениями в отмывании денег с участием подозреваемых, которые включают дочь бывшего президента Узбекистана,"- сообщается в заявлении генпрокуратуры Швейцарии.
Руководство базирующего в Женеве банка Lombard Odier само сообщило властям о подозрительных операциях в связи с отмыванием денег в 2012 году.
"Управление генеральной прокуратуры Швейцарии изучает факты в течение нескольких лет", - сказал пресс-секретарь банка. "Расследование продолжается до сих пор, и банк полностью сотрудничает с соответствующими органами," - добавил он.
Генпрокуратура Швейцарии расследует дело в отношении Гульнары Каримовой, подозреваемой в отмывании денег с 2014 года.
Она не была замечена на публике с того же года, когда несколько узбекских и зарубежных СМИ сообщили, что она помещена под домашний арест.
Швейцарские власти заявили, что они ведут расследование возможного отмывания денег в связи с денежными средствами, находящимися в Швейцарии, связанными с предполагаемыми нарушениями телекоммуникационном рынке Узбекистана.
Прокуроры заморозили более 800 миллионов швейцарских франков ($ 795 млн) по данному делу.
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