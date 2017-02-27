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  27 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Швейцарии частный банк подозревается в отмывании денег Гульнары Каримовой
CA-NEWS (UZ) - Швейцарская прокуратура начала уголовное расследование в отношении частного банка Lombard Odier, подозреваемого в отмывании денег с участием дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на прокуратуру Швейцарии.

Управление Генеральной прокуратуры сообщило, что начато расследование в отношении банка и  до сих пор не известно точно, кто или сколько людей могут быть вовлечены в это дело.

"Исследования делаются на основе информации, выявленной уголовным расследованием ... в связи с обвинениями в отмывании денег с участием подозреваемых, которые включают дочь бывшего президента Узбекистана,"- сообщается в заявлении генпрокуратуры Швейцарии.

Руководство базирующего в Женеве банка Lombard Odier само сообщило властям о подозрительных операциях в связи с отмыванием денег в 2012 году.

"Управление генеральной прокуратуры Швейцарии изучает факты в течение нескольких лет", - сказал пресс-секретарь банка. "Расследование продолжается до сих пор, и банк полностью сотрудничает с соответствующими органами," - добавил он.

Генпрокуратура Швейцарии расследует дело в отношении Гульнары Каримовой, подозреваемой в отмывании денег с 2014 года.

Она не была замечена на публике с того же года, когда несколько узбекских и зарубежных СМИ сообщили, что она помещена под домашний арест.

Швейцарские власти заявили, что они ведут расследование возможного отмывания денег в связи с денежными средствами, находящимися в Швейцарии, связанными с предполагаемыми нарушениями телекоммуникационном рынке Узбекистана.

Прокуроры заморозили более 800 миллионов швейцарских франков ($ 795 млн) по данному делу.

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Комментарии (1)
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tusha
13:38, 27 февраля 2017
когда её обезжирят новые власти?
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