Зачем Мехрибан Алиеву назначили на пост вице-президента Азербайджана, - «Лента.ру»

CA-NEWS (CA) - 21 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев своим указом назначил свою жену Мехрибан первым вице-президентом. У первой леди республики и без того был высокий статус: она происходит из влиятельной семьи, является внучкой классика азербайджанской литературы, возглавляет фонд Гейдара Алиева. Ее называют самой влиятельной женщиной Закавказья, и эта должность лишь официально оформляет ее положение в системе руководства страной. Зачем в Баку решили сделать этот шаг именно сейчас? Вероятно, азербайджанская власть готовится к каким-то важным изменениям во внешней и внутренней политике. «Лента.ру» разбиралась в причинах нового назначения супруги президента республики.

Семья ректоров

Назначение Мехрибан Алиевой на пост первого вице-президента вызвало шквал иронических комментариев в сети в духе «господин назначил меня любимой женой». Этот шаг Ильхама Алиева стали трактовать как проявление традиционного непотизма: дескать, обычное дело в стране, где нынешний глава государства «унаследовал» пост своего отца. Однако новая должность супруги президента Азербайджана де-юре закрепила ее фактический статус в системе элит республики: Мехрибан Алиева и без того по рождению принадлежит к влиятельной семье — клану Пашаевых.

Дед супруги президента — классик азербайджанской литературы, профессор филологии и орденоносец Мир Джалал — родился в начале XX века в Иране. Отец Мехрибан — Ариф Пашаев, ректор Национальной академии авиации, в советском Азербайджане долгое время возглавлял лабораторию Института физики республиканской Академии наук. Дядя первой леди — Хафиз Пашаев — является заместителем министра иностранных дел страны и ректором Дипломатической академии. В соответствии с традициями семьи он принадлежал к интеллектуальной элите СССР: окончил физфак в Баку, аспирантуру Курчатовского института, стажировался в университете Калифорнии, с 1993-го по 2006 год был послом в Вашингтоне. Наргиз Пашаева — сестра Мехрибан — филолог, возглавляет бакинский филиал МГУ, член Союза писателей республики, сопредседатель Англо-азербайджанского благотворительного общества, руководитель Научного центра Низами Оксфордского университета, основатель частного театра.

Семья Пашаевых отличается успехами в первую очередь на академическом поприще, но также контролирует ключевые сферы бизнеса республики. Согласно данным WikiLeaks, Пашаевы управляют холдингом Pasha Holding, куда входят одноименный банк, строительная фирма и страховая компания. По информации американских дипломатов, клану принадлежат телеканал и фирма по производству косметики; к сфере бизнес-интересов семьи также относится сотовый оператор Nar Mobile (в республике считают, что название компания получила в честь Наргиз Пашаевой).

Как Алиев пришел к власти

Чтобы понять, что дал Азербайджану альянс кланов Алиевых и Пашаевых, придется обратиться к основным вехам новейшей истории республики. Надо сказать, что отец нынешнего президента республики Ильхама Алиева — Гейдар Алиев — сел в кресло руководителя благодаря своему несомненному политическому таланту, а не в силу принадлежности к определенному клану. А Пашаевы к тому времени уже закрепились в среде бакинской интеллигенции.

Традиционно прочные позиции в политической и культурной жизни Азербайджана занимают выходцы с Апшеронского полуострова (где расположен Баку). Старейшая националистическая партия «Мусават» (ныне оппозиционная), ЦК компартии республики и высший состав местного ЧК-НКВД-КГБ, союз писателей в немалой степени комплектовались уроженцами городов Баку и Куба. Члены этого земляческого клана хоть говорили и говорят на азербайджанском языке, но хорошо помнят своих иранских предков. Высокое положение среди бакинской интеллигенции занимала и семья Пашаевых: именем уже упомянутого Мир Джалала Пашаева названа улица в столице Азербайджана.

Однако в конце 1960-х — начале 1970-х в политической жизни республики произошли перемены. В 1969 году пленум Центрального комитета компартии Азербайджанской ССР утвердил на посту первого секретаря уроженца Нахичевани Гейдара Алиева. В советском, а затем и в независимом Азербайджане началась эпоха нахичеванского клана. В 1988 году дважды Герой Соцтруда, первый заместитель председателя Совета министров СССР Гейдар Алиев становится… пенсионером союзного значения. Республика входит в кризисные 90-е, начинается война в Нагорном Карабахе и гражданское противостояние внутри Азербайджана. К власти приходят представители Народного фронта Азербайджана (НФА), начинавшегося как проект бакинской интеллигенции. Впрочем, и в НФА были выходцы из Нахичевани. После Аяза Муталибова, плохо владевшего, как утверждают его политические оппоненты, азербайджанским языком, на посту главы государства оказывается нахичеванец Абульфаз Эльчибей — образцовый националист.

В 1993-м главой республики вновь становится Гейдар Алиев и завершает неудачную для Азербайджана войну в Карабахе. В следующем году в Баку подписывается «Контракт века» — соглашение между Азербайджаном и мировыми нефтедобывающими компаниями о разработке месторождений «Азери», «Чыраг», «Гюнешли». Благосостояние республики начинает прирастать продажей углеводородов, контролируют добычу и продажу нефти приближенные президента страны.

По мнению Артура Атаева — политолога, востоковеда, специалиста по Кавказу в обществе «Двуглавый орел», Гейдар Алиев как опытный политик формировал свою команду и окружение с учетом своих целей и уже сложившихся в республике связей. Лидер Азербайджана не забывал земляков, но заключал союзы и с теми, кто обладал определенным влиянием. «Поэтому я бы не говорил об отдельном нахичеванском клане. Гейдар Алиев скорее был представителем советской партийно-хозяйственной номенклатуры, ее очень успешным представителем. А Пашаевы традиционно занимали свою нишу, которую они занимали бы при любом другом правителе, это их место по праву», — подчеркивает эксперт.

Первая леди — второе лицо

Связи семьи Пашаевых позволяют им заниматься лоббистской деятельностью за рубежом. Мехрибан Алиевой мировые лидеры оказывают особое внимание не только как первой леди страны, но и как самостоятельному политическому игроку. Естественно, это породило спекуляции на тему скрытого соперничества между двумя влиятельными семьями: не хочет ли супруга главы государства сама занять этот пост? В 2013-м партия «Мир демократического Азербайджана» предложила выдвинуть Мехрибан Алиеву кандидатом в президенты. Вопрос этот быстро замяли, внутри партии случились разборки с обвинениями и оргвыводами, но пробный шар был пущен — идею начали обсуждать. Оппозиционеры объяснили, что таким способом власти зондировали почву: готовы ли элиты и граждане республики к женщине — главе государства.

Новый пост Алиевой был расценен и как следствие якобы имевшего место ослабления аппаратных позиций Рамиза Мехтиева. Серый кардинал азербайджанской политики, бессменный с 90-х руководитель администрации президентов Гейдара и Ильхама Алиевых (некогда бывший вторым секретарем Нахичеванского обкома комсомола) долгое время носил неофициальный титул второго лица в государстве. Как бы то ни было, общественность получила однозначный сигнал: неофициальный высокий статус Мехрибан Алиевой получил официальное подтверждение. Для чего это было сделано?

Самая влиятельная женщина Закавказья

Артур Атаев расценивает новый статус первой леди как закрепление текущего политического статуса Ильхама Алиева. «Существующая система была выстроена Гейдаром Алиевым. И несмотря на то что неоднократно предпринимались попытки ее изменить или повлиять на нее — как извне, так и изнутри, — она осталась неизменной. А попытки были достаточно серьезные: за рубежами Азербайджана немало влиятельных выходцев из республики, у которых свои взгляды на будущее страны. Можно резюмировать, что Ильхам Алиев успешно претендует на роль лидера нации, его влияние не ограничивается границами Азербайджана, а деятельным проводником этой политики всегда была Мехрибан. Брак Ильхама и Мехрибан стал не просто объединением двух семей, союзом космополитичных интеллигентов и профессиональных политиков, он дал Азербайджану качественно другую элиту, которая имеет крепкие позиции как внутри, так и вне страны», — уверен политолог.

По мнению Артура Атаева, теперь Мехрибан Алиеву можно считать самой влиятельной женщиной Закавказья. «Грузия полностью зависит от Азербайджана и Турции, от политики этих стран. Противостоящий Баку Ереван тоже вынужден учитывать изменения курса Азербайджана», — поясняет эксперт.

Очевидно, новое назначение первой леди свидетельствует о том, что Баку готовится к изменениям во внутренней и внешней политике. Вполне может быть, что это сигнал всем игрокам в регионе. Как сухо отметили в опубликованной на WikiLeaks депеше американские дипломаты, «с Пашаевыми стоит говорить». Предвидел ли опытнейший Гейдар Алиев, благословляя сына на брак с Мехрибан Пашаевой в 1983 году, что его невестка станет вторым лицом в государстве? Учитывая, что бывший заместитель председателя Совмина СССР умел просчитывать политические ходы на десятилетия вперед, — вполне возможно.