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  27 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Посольство США презентовало в Узбекистане пособия для трудовых мигрантов

CA-NEWS (UZ) - В понедельник, 27 февраля, в Национальном центре по правам человека Узбекистана в Ташкенте посол США в Узбекистане Памела Спратлен и заместитель помощника госсекретаря США по Центральной Азии Дэниэль Розенблюм приняли участие на презентации пособий для трудовых мигрантов на тему борьбы с торговлей людьми.

Пособие было разработано исполнителем проекта по борьбе с торговлей людьми Международной Организацией Миграции (МОМ) при финансовой поддержке Агентства США для международного развития (USAID) в координации с Национальным центром по правам человека и Генеральной прокуратурой РУз, возглавляющей Национальную межведомственную комиссию по борьбе с торговлей людьми.

На церемонии USAID и МОМ также предоставили информационно-ресурсному центру Национального центра по правам человека литературу по борьбе с торговлей людьми и офисное оборудование для расширения деятельности Центра в сфере повышения осведомленности населения, обучения и исследования вопросов борьбы с торговлей людьми.

Посол США Памела Спратлен отметила что «борьба с торговлей людьми требует эффективного трансграничного сотрудничества и партнерства многих заинтересованных сторон. Наше партнерство с правительством Узбекистана, МОМ и ННО Узбекистана, а также другими донорами являет собой пример наших совместных усилий в борьбе и искоренении этого ужасного посягательства на свободу человека. Я надеюсь, что наш общий вклад сегодня будет способствовать созданию открытой платформы для всех, кто желает исследовать, проводить встречи и обсуждать решения проблем торговли людьми, затрагивающие регион».

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