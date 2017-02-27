NASA сделало снимок «сердца» Марса

- Американское космическое агентство NASA опубликовало уникальное фото поверхности Марса, которое позволяет рассмотреть коренные породы Красной планеты.

Фотография была сделана камерой HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), которая управляется Аризонским университетом и Лунно-планетарной лабораторией. HiRISE делает снимки Марса с аппарата Mars Reconnaissance Orbite с 2006 года. В NASA отмечают, что большая часть поверхности Марса покрыта мелкозернистыми породами, которые скрывают коренную породу планеты.

«Красочные слои коренной породы. Или, как мы это называем, «красноречивое сердце Марса», — говорится в сообщении официального Twitter аккаунта HiRISE.

На снимке запечатлен один из «обнаженных» рельефов, частично засыпанный песчаными дюнами. Комментируя изображение, исследователи написали, что им удалось запечатлеть «красноречивое сердце» Марса.