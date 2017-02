NASA сделало снимок «сердца» Марса

- Американское космическое агентство NASA опубликовало уникальное фото поверхности Марса, которое позволяет рассмотреть коренные породы Красной планеты.

Фотография была сделана камерой HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), которая управляется Аризонским университетом и Лунно-планетарной лабораторией. HiRISE делает снимки Марса с аппарата Mars Reconnaissance Orbite с 2006 года. В NASA отмечают, что большая часть поверхности Марса покрыта мелкозернистыми породами, которые скрывают коренную породу планеты.

NEW: Colorful Bedrock Layers. Or, as we like to call it, “Mars’ Tell-tale Heart” – https://t.co/dPOSNJNiRY pic.twitter.com/NZjpMHuQus