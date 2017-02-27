NASA сделало снимок «сердца» Марса

- Азия и мир, общество
- 13:26, 27 февраля 2017
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Фотография была сделана камерой HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), которая управляется Аризонским университетом и Лунно-планетарной лабораторией. HiRISE делает снимки Марса с аппарата Mars Reconnaissance Orbite с 2006 года. В NASA отмечают, что большая часть поверхности Марса покрыта мелкозернистыми породами, которые скрывают коренную породу планеты.
NEW: Colorful Bedrock Layers. Or, as we like to call it, “Mars’ Tell-tale Heart” – https://t.co/dPOSNJNiRY pic.twitter.com/NZjpMHuQus— HiRISE (NASA) (@HiRISE) 23 февраля 2017 г.
«Красочные слои коренной породы. Или, как мы это называем, «красноречивое сердце Марса», — говорится в сообщении официального Twitter аккаунта HiRISE.
На снимке запечатлен один из «обнаженных» рельефов, частично засыпанный песчаными дюнами. Комментируя изображение, исследователи написали, что им удалось запечатлеть «красноречивое сердце» Марса.
|кто есть кто
|Осоев Эркинбек Арстанбекович
и.о. директора ГРИП ИБР при Министерстве транспорта КР
|Самыкбаев Эсентур Калканович
аудитор Счетной палаты КР
|Бакыт Мукул
режиссер, актер, член Союза кинематографистов КР