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  27 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Холдинг Vimpelcom Ltd (TM Beeline) объявил о смене названия на VEON
CA-NEWS (CA) - Холдинг Vimpelcom Ltd (TM Beeline) планирует сменить название на VEON. Об этом сообщает РБКсо ссылкой на заявление компании.

В сообщении говорится, это решение обусловлено запуском новой интернет-платформы.

Компания пережила серьезную реструктуризацию и возвращается к росту после нескольких лет падения, отмечается в сообщении компании. «Сегодня компания — не та, какой она была 24 месяца назад. И именно в этот момент она перейдет от телекоммуникационного бизнеса к технологической компании VEON», — говорится в сообщении VimpelCom.

Во втором квартале 2017 года VEON планирует провести размещение акций на амстердамской бирже Euronext (в Амстердаме расположена штаб-квартира холдинга). Финансовым консультантом этой сделки выступает ING. Сейчас free float VimpelCom составляет 20,1%. До сих пор акции компании торговались только на американской бирже NASDAQ. Текущая капитализая VimpelCom составляет $7,55 млрд.

Впервые о бренде VEON VimpelCom заговорил в середине осени. Тогда под таким названием холдинг запустил приложение для общения в Италии. Как и в популярных мессенджерах WhatsApp и Viber, через VEON можно звонить, отправлять сообщения и видео. Главное отличие — VEON не тарифицируется в пакетном тарифе абонента, в то время как использование других мессенджеров становится платным, после того как абонент израсходовал предусмотренный тарифом лимит интернет-трафика. Предполагалось, что к концу 2017 года приложение станет доступно абонентам VimpelCom во всех странах, где присутствует компания.

Теперь VimpelCom называет VEON «революционной интернет-платформой», которая объединяет аналитику данных и технологию искусственного интеллекта. VEON намерен развивать партнерства с различными компаниями, развивающими популярные у пользователей бренды в сфере транспорта, музыкальной индустрии, финансовых сервисах и ретейле. В понедельник, 27 февраля VimpelCom намерен объявить о партнерстве с видео-сервисом STUDIO+, музыкальным -- Deezer, а также с финансовой платформой Mastercard.

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