В Чили из-за ливней миллионы людей остались без питьевой воды

CA-NEWS (CA) - Оползни, произошедшие в результате мощных ливней, привели к загрязнению воды в реке, ведущей в резервуар близ столицы Чили Сантьяго, в результате чего власти распорядились отключить подачу питьевой воды четырем миллионам человек, сообщает Би-би-си.

Власти обещают восстановить водоснабжение после того, как уровень загрязнения в реке Майпо понизится. Население города запасется бутилированной водой. Рестораны и бизнесы закрыты по приказу властей.

Школы также отложили начало новой четверти. Спасательные службы сообщают, что в ряде горных районов из-за обильных осадков прервано автомобильное сообщение, и некоторые населенные пункты оказались отрезанными от мира.

По словам губернатора провинции Сантьяго Клаудио Ортеги, прекращение водоснабжения коснулось почти полтора миллиона домов.

«Мы еще не знаем, когда вновь начнутся поставки питьевой воды», - сказал Ортега. В результате наводнений и оползней погибли как минимум четыре человека.

В результате сильных дождей в Чили без вести пропали 19 человек. Еще три человека погибли, передает Reuters со ссылкой на местных чиновников.

По данным агентства, из-за дождей около 373 человек оказались изолированы. Также из-за непогоды была прекращена подача питьевой воды более чем в миллион домов. ​

Президент Чили Мишель Бачелет сообщила, что в данный момент на месте работают аварийные бригады, которые пытаются добраться до изолированных людей и восстановить подачу воды.

До этого центральные регионы Чили страдали от засухи и лесных пожаров.