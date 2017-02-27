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  27 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Владимир Путин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за организацию переговоров по Сирии

CA-NEWS (KZ) - Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за организацию сирийских переговоров в Астане. Об этом он заявил в ходе встречи в резиденции Президента в Алматы, сообщают казахстанские сми.

"Начать нашу встречу я хотел бы с благодарности за организацию в Астане межсирийских переговоров. Я знаю, что казахстанская сторона сыграла очень положительную роль. Не только как хозяин, как организатор этого мероприятия, но и повлияла, действительно, на положительные результаты встреч в Астане, которые были организованы дважды. Знаю, что Вы лично принимали в этом участие, работали с участниками делегации. Благодаря Вашему участию эти переговоры завершились с таким результатом, которого до сих пор никогда не было. А именно был создан механизм контроля за прекращением огня. А это, собственно говоря, самое главное - самый главный фундамент, который дал возможность продолжить Женевские переговоры, которые Вы сейчас упомянули", - сказал Владимир Путин.

Напомним, ранее, 26 февраля, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев пообщались в неформальной обстановке. Главы государств воскресный день провели вместе, катаясь на горнолыжном курорте недалеко от Алматы.

Встреча Назарбаева и Путина 27 февраля проходит в резиденции Нурсултана Назарбаева в Алматы. В ходе переговоров обсуждается широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня.

Как сообщалось ранее на сайте Кремля, главы Казахстана и России обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в энергетике и космосе, а также ключевые международные вопросы. Лидеры также затронут некоторые аспекты дальнейшего продвижения евразийской интеграции.

После Алматы, Владимир Путин посетит Кыргызстан и Таджикистан.

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