Казахстан рассчитывает на поддержку России в Совбезе ООН

CA-NEWS (KZ) - Казахстан рассчитывает на поддержку российской стороны в ходе осуществления деятельности в Совете безопасности ООН. Об этом сказал президент РК в ходе встречи с Владимиром Путиным в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Вы знаете, что в международной повестке дня мы придерживаемся одной позиции. Сейчас Казахстан стал непостоянным членом совета безопасности ООН. При поддержке российской стороны мы будем осуществлять общие задачи, которые проводятся", - сказал Назарбаев.

Он отметил, что сейчас Россия осуществляет значительные международные дела. "Особенно в сирийском процессе. И предложение провести в Астане несколько раундов переговоров. Процесс запущен. Это имеет большое значение. Есть возможность обсудить кое-какие вопросы, которые у нас есть, учитывая, что в этом году еще в Сирии у нас встреча предстоит", - сказал президент РК.

Он отметил, что в апреле 2017 года планируется конференция в КНР по инициативе "Один пояс - один путь". "Потом ШОС 8 июня в Казахстане. Ну и тут же открытие всемирной выставки ЭКСПО-2017. Осенью состоится межрегиональная конференция. Так что, будет очень много встреч для обсуждения, решения текущих вопросов", - сказал Назарбаев.

Глава государства отметил, что в 2017 году исполняется 25 лет установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией.

"Мы за эти 25 лет построили образцовые отношения. Это важная веха нашего сотрудничества.Благодаря такому тесному сотрудничеству мы создали Евразийский экономический союз. Сегодня 7000 предприятий российских имеет компании в Казахстане, создают огромное количество перерабатывающих предприятий. Ваш осенний визит и проведение огромного бизнес-форума, сначала в Санкт-Петербурге, потом у нас, позволили подписать 41 контракт на 3 миллиарда долларов. Россия остается партнером №1 в Казахстана, как в политике, так и в экономике", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что также рассчитывает на поддержку РК как непостоянного члена СБ ООН при решении глобальных вопросов.

"Наши интеграционные вопросы решаются в текущем режиме. Разумеется, как и везде в большой работе есть сложности, проблемы, требующие внимательного отношения со стороны первых лиц. Я очень рассчитываю ,что в ходе сегодняшней встречи мы поговорим по всем этим вопросам", - сказал Путин.

Президент России отметил, что в результате изменения курсов валют в стоимостном выражении произошло снижение товарооборота. "Но физические объемы остались прежними. Наша задача увеличить физические объемы, выйти на устойчивый рост. Тем более, что условия в результате проведенных интеграционных процессов созданы. Хорошо работает Евразийский банк. Кстати говоря, на Казахстан этот банк уже подтвердил проект на несколько миллиардов долларов. Мне кажется, это хороший знак для того, чтобы мы были уверены в позитивном развитии наших экономических отношений", - сказал Путин.

Напомним, ранее, 26 февраля, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев пообщались в неформальной обстановке. Главы государств воскресный день провели вместе, катаясь на горнолыжном курорте недалеко от Алматы. Встреча Назарбаева и Путина 27 февраля проходит в резиденции Президента в Алматы.

В ходе переговоров обсуждается широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня. Как сообщалось ранее на сайте Кремля, главы Казахстана и России обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в энергетике и космосе, а также ключевые международные вопросы. Лидеры также затронут некоторые аспекты дальнейшего продвижения евразийской интеграции.



