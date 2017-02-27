Таджикские депутаты намерены ввести послабления в закон о торжествах и обрядах

- Депутаты нижней палаты парламенты Таджикистана предлагают проводить обряды летом с 6 часов утра до 23 часов вечера. Также планируется увеличить число разрешенных участников смотрин невесты и жениха, передает агенство АП.

Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана - народный артист республики Мирали Достиев и лидер Социалистической партии страны Абухалим Гаффоров - подготовили проект поправок в закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов».

Они предлагают в летнее время разрешить населению страны проводить обряды с 6 утра до 23 часов вечера в выходные дни. Сейчас обряды можно проводить, начиная с 8 часов в выходные, в рабочие с 18 до 23 часов.

Свое предложение депутаты обосновали тем, что летом, когда дни длиннее, лучше проводить различные мероприятия в прохладе пораньше, тогда у участников и хозяев останется время для других дел.

На все мероприятие согласно закону должно быть отведено не более трех часов.

Кроме того, депутаты предлагает увеличить число разрешенных участников таких обрядов как «домодталбон» и «арусбинон» - с 15 до 20 человек.

Согласно ныне действующему закону на обряд «домодталбон» (обряд первого посещения зятя дома родителей жены) и «арусбинон» (обряд знакомства новобрачной с семьёй мужа - смотрины) проводится добровольно в семейном кругу с участием до 15 человек.

Нарушение закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» в Таджикистане карается штрафами.

Напомним, в 2007 году в Таджикистане был принят закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов». В стране создан орган, регулирующий и контролирующий реализацию данного закона.