Рустам Эмомали выдвинут кандидатом в депутаты душанбинского маджлиса

CA-NEWS (TJ) - Правящая Народная демократическая партия Таджикистана выдвинула мэра Душанбе Рустама Эмомали кандидатом в депутаты столичного маджлиса по городскому избирательному округу №25.

У столичного градоначальника два оппонента, кандидаты в депутаты - от Аграрной партии Фазлиддин Икромов и Демпартии Хикматулло Саидиён, сообщил «АП» источник в столичной избирательной комиссии.

НДПТ также выдвинула кандидатом в депутаты от столичного избирательного округа №62 первого вице-мэра Душанбе Махмадсаида Зувайдзода. По этому округу также зарегистрирован кандидат от Аграрной партии Таджикистана Маъсума Аслиева.

Ранее депутатами столичного маджлиса по этим двум округам были бывший мэр Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев и экс-главы столичной администрации Фируз Ульмасов, которые добровольно отказались от своих депутатских мандатов. Выборы назначены на 2 апреля.