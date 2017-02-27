Рустам Эмомали выдвинут кандидатом в депутаты душанбинского маджлиса

- Таджикистан, политика
- 14:56, 27 февраля 2017
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CA-NEWS (TJ) - Правящая Народная демократическая партия Таджикистана выдвинула мэра Душанбе Рустама Эмомали кандидатом в депутаты столичного маджлиса по городскому избирательному округу №25.
У столичного градоначальника два оппонента, кандидаты в депутаты - от Аграрной партии Фазлиддин Икромов и Демпартии Хикматулло Саидиён, сообщил «АП» источник в столичной избирательной комиссии.
НДПТ также выдвинула кандидатом в депутаты от столичного избирательного округа №62 первого вице-мэра Душанбе Махмадсаида Зувайдзода. По этому округу также зарегистрирован кандидат от Аграрной партии Таджикистана Маъсума Аслиева.
Ранее депутатами столичного маджлиса по этим двум округам были бывший мэр Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев и экс-главы столичной администрации Фируз Ульмасов, которые добровольно отказались от своих депутатских мандатов. Выборы назначены на 2 апреля.
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