Самолёты из Ташкента в Душанбе начнут летать с апреля

CA-NEWS (UZ) - Регулярное авиасообщение между столицами Узбекистана и Таджикистана запустят с апреля 2017 года.

С 26 марта авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» переходит на летнее расписание выполнения полетов. В весенне-летней навигации традиционно увеличивается частота рейсов по уже существующим популярным направлениям, а также расширяется маршрутная сеть за счет открытия новых направлений, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

С апреля откроют новые направления в Лахор (Пакистан) и Душанбе (Таджикистан). Рейсы будут выполняться с апреля 2017 года на самолетах А-320 с частотой 2 раза в неделю: по средам и четвергам - Лахор, по вторникам и субботам - Душанбе.

Напомним, что первый за 25 лет рейс авиакомпании «Сомон Эйр» по маршруту Душанбе-Ташкент в феврале не был осуществлен дважды. Как выяснилось, инцидент произошел по вине таджикской стороны, которая отправила пакет документов узбекской авиакомпании несвоевременно.