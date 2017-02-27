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  27 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Самолёты из Ташкента в Душанбе начнут летать с апреля

CA-NEWS (UZ) - Регулярное авиасообщение между столицами Узбекистана и Таджикистана запустят с апреля 2017 года.

С 26 марта авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» переходит на летнее расписание выполнения полетов. В весенне-летней навигации традиционно увеличивается частота рейсов по уже существующим популярным направлениям, а также расширяется маршрутная сеть за счет открытия новых направлений, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

С апреля откроют новые направления в Лахор (Пакистан) и Душанбе (Таджикистан). Рейсы будут выполняться с апреля 2017 года на самолетах А-320 с частотой 2 раза в неделю: по средам и четвергам - Лахор, по вторникам и субботам - Душанбе.

Напомним, что первый за 25 лет рейс авиакомпании «Сомон Эйр» по маршруту Душанбе-Ташкент в феврале не был осуществлен дважды. Как выяснилось, инцидент произошел по вине таджикской стороны, которая отправила пакет документов узбекской авиакомпании несвоевременно.

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Комментарии (2)
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Alex2036
16:46, 27 февраля 2017
Цитата: Tashkentec 15:49, 27.02.2017
Фото самолёта нашей авиакомпании умилило...)) Ил-86 давно уже не эксплуатируется Uzbekistan Airways, да и окрашен он на фото криво-косо, у кого-то в фотошопе руки не оттуда растут ))
Да кстате, это не ИЛ-86..........
комментарий удален администрацией сайта
Нет аватара
Tashkentec
15:49, 27 февраля 2017
Фото самолёта нашей авиакомпании умилило...)) Ил-86 давно уже не эксплуатируется Uzbekistan Airways, да и окрашен он на фото криво-косо, у кого-то в фотошопе руки не оттуда растут ))
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