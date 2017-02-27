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  27 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В России разрешат заключать трудовые договоры через интернет

CA-NEWS (CA) - Глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что его ведомство совместно с Минтрудом России разрабатывает отдельный законопроект о введении дистанционного трудового договора в России, передает «Интерфакс».

«Я думаю, наша задача в этом году - подготовить полноценный целенаправленный законопроект. И совместно с Минтрудом мы сейчас ведем эту работу», - сказал Вуколов журналистам в понедельник в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи в понедельник.

В правительстве неоднократно поднимался вопрос о легализации дистанционной занятости. В частности, проблему трудовых отношений на расстоянии предлагалось решить с помощью возможности заключения трудового договора в электронном виде с помощью возможностей интернета.

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