Владимир Путин наградил Эмомали Рахмона орденом Александра Невского
- Таджикистан, политика
- 16:15, 27 февраля 2017
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CA-NEWS (TJ) - Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Соответствующий Указ размещен в понедельник на официальном портале правовой информации.
Орденом Александра Невского лидер Таджикистана награжден «за вклад в укрепление отношений между странами и обеспечение безопасности в центральноазиатском регионе»,
«За большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение стабильности и безопасности в центральноазиатском регионе наградить Рахмона Эмомали — президента Республики Таджикистан», — говорится в документе.
Напомним, сегодня состоится двухдневный визит Владимира Путина в Таджикистан, по итогам которого будет подписан пакет соглашений, сообщает РИА Новости.
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