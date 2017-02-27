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  27 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Владимир Путин наградил Эмомали Рахмона орденом Александра Невского
CA-NEWS (TJ) - Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Соответствующий Указ размещен в понедельник на официальном портале правовой информации.

Орденом Александра Невского лидер Таджикистана награжден «за вклад в укрепление отношений между странами и обеспечение безопасности в центральноазиатском регионе»,

«За большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение стабильности и безопасности в центральноазиатском регионе наградить Рахмона Эмомали — президента Республики Таджикистан», — говорится в документе.

Напомним, сегодня состоится двухдневный визит Владимира Путина в Таджикистан, по итогам которого будет подписан пакет соглашений, сообщает РИА Новости.

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